يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم السبت، شن غارات مكثفة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت مصادر محلية لوكالة وفا الفلسطينية للأنباء، بإصابة عدد من المدنيين بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال المخيم الجديد شمال المخيم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن جيش الاحتلال جدّد قصف مدرسة تابعة "للأونروا" تؤوي نازحين في هذا المخيم.

كما أفادت الوكالة باستشهاد مدنيَّين اثنين من بلدة بيت حانون، فجر اليوم السبت، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة الشيخ زايد السكنية شمال قطاع غزة.

غارات على مختلف مناطق غزة

وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة على المحافظة الوسطى، وعلى حيَّي الزيتون والدرج في مدينة غزة، ومنطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لجباليا شمال القطاع، وشمال النصيرات وسط القطاع.

ومساء الجمعة، شن طيران الاحتلال غارة على منزل لعائلة الإسي في الزرقا وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين على الأقل، وإصابة 30 آخرين.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على دير البلح وسط القطاع، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف، من انتشال جثامين 10 شهداء من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوباً.

قصف مدرسة لأونروا

في غضون ذلك، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، مجدداً مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت مدرسة تابعة للأونروا في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات، ما أدى إلى أضرار بالغة في المدرسة، دون الحديث عن وقوع إصابات.

5 مجازر جديدة

في السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى "33 ألفاً و686 شهيداً و76 ألفاً و309 إصابات".

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 52 شهيداً و95 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضافت: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

تصعيد في العيد

من جانبه، قال متحدث حركة حماس عبد اللطيف القانوع السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "صعد حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة خلال أيام عيد الفطر وضاعف من استهداف المدنيين وارتكاب المجازر".

وأفاد القانوع، في بيان، أن "الاحتلال صعّد حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في أيام عيد الفطر إذ ارتقى مئات الشهداء في قصف السيارات المدنية والبيوت المأهولة بالسكان والتجمعات البشرية والأسواق المكتظة متجاهلاً المشاعر الدينية للمسلمين ومنتهكاً قدسية أعيادهم".

وأضاف أن "الاحتلال المجرم لم يراعِ حرمة لشهر رمضان ولا لطقوس عيد الفطر بل ضاعف استهداف المدنيين وارتكاب مزيد من المجازر وهو ما يمثل تمرداً على كل الأعراف والقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية".

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على القطاع خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.