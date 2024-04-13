أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برسالة إلى بابا الفاتيكان، شدد فيها على ضرورة عدم سماح الإنسانية بمزيد من انتهاكات القانون الدولي في غزة.

وفي بيان لها، ذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم السبت، أن الرئيس أردوغان بعث برسالة بشأن فلسطين إلى البابا فرنسيس.

وأضاف الرئيس أردوغان في رسالته: "لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار الدائمَين في الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية".

وأكد أنه "يجب على الإنسانية أن ترفع صوتها ضد قصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس التي لا ينبغي المساس بها حتى في الحروب".

وذكر أن تركيا، تحت شعار الدبلوماسية الإنسانية، دعمت سلامة أراضي أوكرانيا منذ عام 2014، عندما ضمّت روسيا بشكل غير قانوني شبه جزيرة القرم.

وأكد أردوغان أن تركيا كانت ولا تزال في طليعة المدافعين عن الحق في الحياة والقضية العادلة للمدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وبيّن أن تركيا أصبحت ثاني دولة تقدم أكبر قدر من المساعدات إلى غزة، مع قرابة 45 ألف طن من الإمدادات الإنسانية التي جرى إرسالها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولفت أردوغان إلى استمرار معالجة 429 مريضاً وجريحاً من غزة، بمن فيهم مسيحيون، قدموا إلى تركيا مع 450 مرافقاً.

وتابع: "الإنسانية التي تدرك أن القتل مُحرمٌ في جميع الأديان السماوية يجب عليها ألا تسمح بعد الآن بانتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني في غزة، ويجب عليها أن ترفع صوتها ضد القصف المتعمَّد للمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، التي لا ينبغي المساس بها حتى في الحرب".

وشدد الرئيس التركي على أنه "من الضروري أن تنشأ دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتكاملة جغرافيّاً داخل حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تأخذ مكانها في النظام العالمي عضواً متساوياً في المجتمع الدولي".

وقال: "في إطار هذا المفهوم، فإننا عازمون على مواصلة تطوير حوارنا وتعاوننا مع الفاتيكان من أجل نشر ثقافة التعايش السلمي والتفاهم المتبادل، انطلاقاً من قيمنا الإنسانية المشتركة وهدفنا لخدمة السلام العالمي".

البابا يشكر الرئيس

بدوره، قال رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، إن بابا الفاتيكان فرنسيس عبَّر عن شكره الرئيس رجب طيب أردوغان إزاء الإسهامات التي يقدمها لدعم السلام العالمي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أرباش، السبت، في مقر السفارة التركية بالفاتيكان، التي انتقل إليها عقب لقائه البابا فرنسيس.

وأضاف أرباش، في تصريحات صحفية أدلى بها، السبت، في مقر السفارة التركية بالفاتيكان، أن البابا أشاد بالجهود التي يبذلها الرئيس أردوغان من أجل تحقيق السلام العالمي.

ووصف بابا الفاتيكان أردوغان بأنه "أحد القادة الأقوياء القِلَّة ممن يعملون بجد ويبذلون ما في وسعهم لتحقيق السلام العالمي".

وحلّ عيد الفطر هذا العام بينما تواصل وتكثف إسرائيل حربها المدمرة على غزة، في تجاهل صارخ لمشاعر المسلمين، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة.

وخلَّفت الحرب أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية