سياسة
4 دقيقة قراءة
أردوغان لبابا الفاتيكان: على الإنسانية منع انتهاك القانون الدولي في غزة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبابا الفاتيكان أهمية عدم سماح الإنسانية بانتهاكات للقانون الدولي في غزة، وذلك في رسالة أرسل بها أردوغان إلى البابا فرنسيس، الذي بدوره عبّر عن شكره الرئيس التركي إزاء الإسهامات التي يقدمها لدعم السلام العالمي.
أردوغان لبابا الفاتيكان: على الإنسانية منع انتهاك القانون الدولي في غزة
أردوغان لبابا الفاتيكان: على الإنسانية ألا تسمح بمزيد من الانتهاكات في غزة - أرشيفية / صورة: Reuters
13 أبريل 2024

أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برسالة إلى بابا الفاتيكان، شدد فيها على ضرورة عدم سماح الإنسانية بمزيد من انتهاكات القانون الدولي في غزة.

وفي بيان لها، ذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم السبت، أن الرئيس أردوغان بعث برسالة بشأن فلسطين إلى البابا فرنسيس.

وأضاف الرئيس أردوغان في رسالته: "لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار الدائمَين في الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية".

وأكد أنه "يجب على الإنسانية أن ترفع صوتها ضد قصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس التي لا ينبغي المساس بها حتى في الحروب".

وذكر أن تركيا، تحت شعار الدبلوماسية الإنسانية، دعمت سلامة أراضي أوكرانيا منذ عام 2014، عندما ضمّت روسيا بشكل غير قانوني شبه جزيرة القرم.

وأكد أردوغان أن تركيا كانت ولا تزال في طليعة المدافعين عن الحق في الحياة والقضية العادلة للمدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وبيّن أن تركيا أصبحت ثاني دولة تقدم أكبر قدر من المساعدات إلى غزة، مع قرابة 45 ألف طن من الإمدادات الإنسانية التي جرى إرسالها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولفت أردوغان إلى استمرار معالجة 429 مريضاً وجريحاً من غزة، بمن فيهم مسيحيون، قدموا إلى تركيا مع 450 مرافقاً.

وتابع: "الإنسانية التي تدرك أن القتل مُحرمٌ في جميع الأديان السماوية يجب عليها ألا تسمح بعد الآن بانتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني في غزة، ويجب عليها أن ترفع صوتها ضد القصف المتعمَّد للمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، التي لا ينبغي المساس بها حتى في الحرب".

وشدد الرئيس التركي على أنه "من الضروري أن تنشأ دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتكاملة جغرافيّاً داخل حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تأخذ مكانها في النظام العالمي عضواً متساوياً في المجتمع الدولي".

وقال: "في إطار هذا المفهوم، فإننا عازمون على مواصلة تطوير حوارنا وتعاوننا مع الفاتيكان من أجل نشر ثقافة التعايش السلمي والتفاهم المتبادل، انطلاقاً من قيمنا الإنسانية المشتركة وهدفنا لخدمة السلام العالمي".

البابا يشكر الرئيس

بدوره، قال رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، إن بابا الفاتيكان فرنسيس عبَّر عن شكره الرئيس رجب طيب أردوغان إزاء الإسهامات التي يقدمها لدعم السلام العالمي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أرباش، السبت، في مقر السفارة التركية بالفاتيكان، التي انتقل إليها عقب لقائه البابا فرنسيس.

وأضاف أرباش، في تصريحات صحفية أدلى بها، السبت، في مقر السفارة التركية بالفاتيكان، أن البابا أشاد بالجهود التي يبذلها الرئيس أردوغان من أجل تحقيق السلام العالمي.

ووصف بابا الفاتيكان أردوغان بأنه "أحد القادة الأقوياء القِلَّة ممن يعملون بجد ويبذلون ما في وسعهم لتحقيق السلام العالمي".

وحلّ عيد الفطر هذا العام بينما تواصل وتكثف إسرائيل حربها المدمرة على غزة، في تجاهل صارخ لمشاعر المسلمين، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة.

وخلَّفت الحرب أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us