سياسة
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إسرائيل تدعو لمعاقبة إيران عقب سيطرتها على سفينة شحن قرب مضيق هرمز
طالب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بفرض عقوبات على إيران بعد سيطرتها على سفينة شحن قرب مضيق هرمز. جاء ذلك إثر إعلان الحرس الثوري الإيراني سيطرته عليها في وقت سابق من اليوم.
إسرائيل تدعو لمعاقبة إيران عقب سيطرتها على سفينة شحن قرب مضيق هرمز
 بعد حادث السفينة قرب هرمز.. إسرائيل تدعو العالم لمعاقبة إيران. / صورة: AA
13 أبريل 2024

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، السبت، الاتحاد الأوروبي والعالم أجمع لفرض عقوبات على إيران بعد سيطرتها على سفينة شحن قرب مضيق هرمز.

وقال كاتس، في بيان نشره على منصة "إكس": "استولى الحرس الثوري الإيراني على سفينة شحن مدنية برتغالية تابعة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مدعياً ملكيتها لإسرائيل".

وأضاف: "نظام آية الله خامنئي هو نظام إجرامي يدعم جرائم حماس، وينفذ الآن عملية قرصنة في انتهاك للقانون الدولي"، على حد وصفه.

وقال كاتس: "أدعو الاتحاد الأوروبي والعالم الحُر إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني على الفور منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على إيران فوراً".

وهذا هو أول تعليق رسمي من تل أبيب بعد سيطرة إيران على السفينة التي قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ملكيتها تعود "جزئيّاً" إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الحرس الثوري الإيراني سيطرته على سفينة شحن ترفع علم البرتغال، ويملكها رجل أعمال إسرائيلي، خلال عبورها مضيق هرمز.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن القوات البحرية الخاصة التابعة للحرس الثوري سيطرت قرب مضيق هرمز على سفينة حاويات تحمل اسم "MCS Aries"، تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي يدعى إيال عوفر.

بدورها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور لها على منصة "إكس"، أن السفينة "مملوكة على الأغلب لإسرائيل بشكل جزئي".

وأضافت أن "السفينة كانت في طريقها من الإمارات إلى الهند"، فيما لم يصدر عن الإمارات أو الهند أي تعليق.

و"تضامناً مع غزة"، التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين عزمهم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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