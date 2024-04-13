قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مقاتلاته الحربية قصفت، السبت، أهدافاً لـ"حزب الله" بشكل متزامن في أربع مناطق جنوبي لبنان.

وفي بيان على حسابه بمنصة "إكس"، قال جيش الاحتلال: "أغارت طائرات مقاتلة من سلاح الجو قبل قليل بشكل متزامن على سلسلة أهداف لمنظمة حزب الله الإرهابية في أربع مناطق مختلفة بجنوب لبنان".

وأضاف: "في إطار الغارات، جرى قصف مبانٍ عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله في منطقتَي حولا (قضاء مرجعيون) وبيت ليف (قضاء بنت جبيل) ومقرّي قيادة للمنظمة في منطقتي عديسة والطيبة (قضاء مرجعيون)".

من ناحية أخرى، زعم جيش الاحتلال، في بيانه، أن قواته كانت أطلقت النار في وقت سابق السبت "من أجل إزالة تهديد محتمل في منطقة رميش (قضاء بنت جبيل)"، على حد وصفه.

واختتم بيانه بالقول: "إلحاقاً بالإنذارات التي جرى تفعيلها في وقت سابق اليوم شمال البلاد، خوفاً من تسلل مُسيّرة مُعادية، جارٍ التحقيق في التفاصيل، ولا توجد خسائر بشرية".

وحتى الساعة 12:45 (ت.غ) لم يعلق "حزب الله" على ما أورده الجيش الإسرائيلي في بيانه.

3 قذائف من جنوب لبنان نحو مستوطنة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، رصده إطلاق 3 قذائف صاروخية من جنوب لبنان نحو مستوطنة "حانيتا" في منطقة الجليل (شمال)، وطائرتَيْن مسيّرتين مفخختين انفجرتا في المستوطنة ذاتها.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال: "متابعة للإنذارات في منطقة (حانيتا) على الحدود الشمالية، جرى رصد إطلاق ثلاث قذائف عبرت الحدود من جهة لبنان نحو إسرائيل، حيث سقطت في مناطق مفتوحة".

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي: "كما تسللت مُسيّرتان مفخختان من لبنان نحو إسرائيل وانفجرتا في منطقة حانيتا"، وأشار إلى أن قواته هاجمت بالمدفعية، عقب ذلك، مناطق في جنوب لبنان (لم يحددها).

بدورها، قالت قناة (12) العبرية (خاصة) إنّ انفجار إحدى المُسيّرتين أدى إلى إصابة خطيرة، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وتتأهب إسرائيل تحسباً لهجمات انتقامية محتملة من إيران ردّاً على "اغتيالها" قياديّاً كبيراً بالحرس الثوري في غارة استهدفت مبنى القسم القنصلي في سفارة طهران بدمشق مطلع الشهر الجاري.

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يتبادل "حز ب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان، مع الجيش الإسرائيلي، قصفاً يوميّاً متقطعاً أسفر عن شهداء وجرحى على جانبَي "الخط الأزرق" الفاصل، معظمهم في لبنان.