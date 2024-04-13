سياسة
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نتنياهو: مستعدون لأي هجوم انتقامي من الأراضي الإيرانية
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن جيش بلاده على أتم استعداد لهجوم انتقامي من الأراضي الإيرانية. وأضاف نتنياهو: "نشرنا أنظمتنا الدفاعية، ومستعدون لأي سيناريو، سواء الدفاع أو الهجوم".
نتنياهو: مستعدون لأي هجوم انتقامي من الأراضي الإيرانية
نتنياهو: مستعدون لأي هجوم انتقامي من الأراضي الإيرانية / صورة: AA
13 أبريل 2024

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن جيش بلاده على أتم استعداد لأي هجوم انتقامي من الأراضي الإيرانية.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات أدلى بها في رسالة فيديو، السبت، أن تل أبيب كانت على استعداد "لهجوم مباشر من إيران في السنوات والأسابيع الأخيرة".

وأضاف نتنياهو: "نشرنا أنظمتنا الدفاعية، ومستعدون لأي سيناريو، سواء الدفاع أو الهجوم".

كما أعرب نتنياهو عن تقديره لوقوف الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا إلى جانب إسرائيل ودعمها، وقال: "مَن يؤذينا سنؤذيه.. سندافع عن أنفسنا ضد كل أنواع التهديدات، وسنفعل ذلك بهدوء وسكينة وبشكل حاسم".

والسبت، ذكرت هيئة البث الرسمية وقناة 12 وصحيفة "يديعوت أحرونوت" الخاصتان أنَّ "تقارير تشير إلى أنَّ إيران أطلقت عشرات المسيَّرات متجهة إلى إسرائيل".

ولم تذكر وسائل الإعلام العبرية مصدر هذه التقارير.

بدوره، قال موقع "والا" العبري (خاص) إنَّ 4 مصادر أمريكية وإسرائيلية أكدت أنَّ طهران بدأت هجومها على إسرائيل، وأطلقت مسيّرات نحوها.

يشار إلى أن مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حذروا من أنه إذا هاجمت إيران إسرائيل فإنها سترد عليها "داخل إيران".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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