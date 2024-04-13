سياسة
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ألطون: إسرائيل تستهدف وتقتل الصحفيين بشكل واضح وعلني
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن إسرائيل تستهدف وتقتل الصحفيين بشكل علني. وأوضح أن وسائل الإعلام التركية أدت عملاً مميزاً للغاية لتغطية وفضح الهجمات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وغزة.
ألطون: إسرائيل تستهدف وتقتل الصحفيين بشكل واضح وعلني
ألطون: إسرائيل تستهدف وتقتل الصحفيين بشكل واضح وعلني / صورة: AA
13 أبريل 2024

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن إسرائيل تستهدف وتقتل الصحفيين بشكل علني.

جاء ذلك خلال كلمة هاتفيه له ضمن حفل البث المباشر الذي نظمه اتحاد ناشري الأناضول للصحفيين الفلسطينيين في ساحة السلطان أحمد بإسطنبول.

وأوضح ألطون أن وسائل الإعلام التركية أدت عملاً مميزاً للغاية لتغطية وفضح الهجمات التي يشنُّها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وغزة.

وأشار إلى أن تركيا تسعى لدعم النضال المشروع للفلسطينيين في كل محفل وطني ودولي، مؤكداً أن تركيا رفعت الصوت عالياً ضد الفظائع التي ترتكبها إسرائيل.

وشدد ألطون على وجود مساع إسرائيلية متواصلة لإخفاء الحقيقة، موضحاً أن الصحفيين هم مَن يتصدون لذلك وينقلون الحقيقة للعالم.

وقال ألطون إن "إسرائيل تستهدف وتقتل الصحفيين بشكل علني"، مشيراً إلى أن العالم الغربي يغضّ الطرف عن ذلك.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي فريق قناة TRT عربي، الجمعة، في أثناء عمله الصحفي في مخيم النصيرات.

وأدى الهجوم إلى إصابة المصور سامي شحادة بجراح وُصفت بأنها بين المتوسطة والخطيرة، وأدت إلى بتر قدمه، كما أُصيب المراسل سامي برهوم إصابات طفيفة.

وحسب بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مطلع أبريل/نيسان الجاري، ارتفع عدد "الصحفيين الشهداء" إلى 140 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحلّ عيد الفطر هذا العام بينما تواصل وتكثف إسرائيل حربها المدمرة على غزة، في تجاهل صارخ لمشاعر المسلمين، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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