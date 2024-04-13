بدأ هجوم للحرس الثوري الإيراني قبيل منتصف ليلة الأحد، بالمسيّرات ضد أهداف في إسرائيل، حسب ما أعلن التلفزيون الإيراني.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه نفذ عملية بطائرات مسيرّة وصواريخ "رداً على جريمة الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في سوريا". وأضاف أن "العملية نُفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة لضرب أهداف محددة في الأراضي المحتلة".

من جانبه، أكد البيت الأبيض أن إيران بدأت هجوماً جوياً على إسرائيل، بينما قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إنه من المرجح أن يستمر الهجوم الإيراني عدة ساعات. فيما نشر الحساب الرسمي للمرشد الإيراني علي خامنئي قوله إنه "ستجري معاقبة النظام الشرير"، في إشارة إلى إسرائيل.

وقالت القناة 12 العبرية، إنه من المتوقع بدء وصول مسيّرات إيران إلى أهدافها عند الثانية بعد منتصف الليلة إذا لم تسقط، كما أوضحت أن الجيش الإسرائيلي ينفذ الآن هجوماً واسعاً في قلب لبنان.

إسرائيل تتأهب

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: "إن الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات"، وأضاف أن بلاده ستحاول منع وصول المسيّرات الإيرانية إلى إسرائيل وسيجري التعامل معها فور وصولها، لكنه استدرك قائلاً: "ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال مساء السبت: "إن تل أبيب سوف تحمي نفسها من أي تهديد، وإنها ستفعل ذلك بكل هدوء وإصرار"، على حد قوله.

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل قوية وجيشها قوي وشعبها قوي ومن يؤذينا نؤذيه"، مشدداً على أن "إسرائيل مستعدة لأي استهداف مباشر من إيران". وتابع: "أنظمتنا الدفاعية منتشرة، ونحن مستعدون لأي سيناريو سواء في الدفاع أو الهجوم".

في السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعاً مع وزيري الدفاع والخارجية ومدير سي آي إيه ومستشار الأمن القومي. كما قال البيت الأبيض: "إن مستشار الأمن القومي ونائبه أطلعا الرئيس بايدن على الأحداث في الشرق الأوسط".

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء العراقية أن وزير النقل أعلن إغلاق الأجواء العراقية وتوقف الملاحة، فيما نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ما أورته وكالة رويترز من أن المملكة قد أعلنت حالة الطوارئ مع بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل.

توقعات للأهداف الإيرانية

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أنهم يتوقعون استهداف مواقع في الجولان وقاعدة جوية في صحراء النقب.

من جانبها، قالت قناة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، عن مصدر عسكري إسرائيلي: "إن إيران تستهدف مواقع عسكرية فقط".

ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إنه يعتقد أن إيران ستطلق على إسرائيل ما بين 400 و500 طائرة مسيّرة وصاروخ.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إن مقاتلات بريطانية أقلعت من قبرص لاعتراض طائرات مسيّرة وصواريخ تطلق من إيران باتجاه إسرائيل.

قصف متبادل بين لبنان وإسرائيل

وتزامناً مع بدء الهجوم الإيراني، أطلقت من الأراضي اللبنانية، ليل السبت/الأحد، عشرات الصواريخ تجاه شمال إسرائيل، بعد وقت قصير من قصف الطائرات والمدفعية الإسرائيلية مناطق عدة جنوب لبنان، فيما لا يزال الطيران الإسرائيلي يحلق بشكل مكثف في سماء إسرائيل والضفة الغربية والقدس.

وأفاد مراسل الأناضول أنه جرى إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل.

وذكر حزب الله اللبناني في بيان، أن عناصره "‏استهدفوا ‌‌‏فجر يوم الأحد، مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا". ‏ ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تصريح بشأن حادثة إطلاق الصواريخ الأخيرة باتجاه إسرائيل.

ومساء السبت، شنت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية، سلسلة هجمات على مناطق عدة في جنوب لبنان، وذلك عقب وقت قصير من هجمات عدة نفذها حزب الله ضد مواقع إسرائيلية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدات راشيا الفخار والماري والخريبة ووادي السلوقي وكفر حمام والخيام، وترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف.

والسبت، أعلن "حزب الله"، استهداف عدة مواقع عسكرية وتجمعات لجنود إسرائيليين قرب حدود لبنان الجنوبية. وأصدر الحزب سلسلة بيانات أعلن فيها "استهداف ‏تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في حرج عداثر (شمالي إسرائيل) بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابة مباشرة". كما استهدف مقاتلو الحزب، "تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة برانيت بأسلحة صاروخية وأصابه بشكل مباشر"، وفق البيانات ذاتها. وأعلن الحزب، أنه "استهدف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم، بالأسلحة المناسبة"، وحقق "إصابة بشكل مباشر".

واستهدف الحزب أيضاً "التجهيزات التجسسية في موقع الراهب (شمال) بالأسلحة المناسبة، ومبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستعمرة شتولا، وحقق إصابة مباشرة"، حسب البيانات.

في السياق ذاته، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن تعليمات صدرت لسكان عدد من المستوطنات في هضبة الجولان بالبقاء في الملاجئ.

ومطلع أبريل/نيسان الجاري، تعرّض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي. ولم تعترف إسرائيل رسمياً باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضاً.