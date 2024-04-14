نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الأحد، عن مصادر أمنية قولها إن إسرائيل نجحت باعتراض 99% من الهجوم الإيراني. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوّت 720 مرة في مواقع مختلفة جراء الدفعة الأولى من الهجوم الإيراني.

وذكرت الإذاعة، نقلاً عن مصدر أمني، قوله إن معظم المسيّرات التي أطلقتها إيران تجاه إسرائيل جرى اعتراضها خارج المجال الجوي.

ونقلت هآرتس العبرية، عن إذاعة الجيش تأكيدها اعتراض أكثر من 100 مسيّرة إيرانية خارج الأراضي الإسرائيلية بمساعدة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فيما قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن التقديرات تشير إلى أن 150 صاروخاً أطلقت باتجاه إسرائيل.

وقال مراسل قناة "كان" العبرية إنه جرى اعتراض بعض الطائرات المسيّرة خارج المجال الجوى لإسرائيل من قبل التحالف الإقليمي بقيادة الولايات المتحدة.

وذكرت القناة العبرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولاً عربية شاركت في اعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية التي جرى اطلاقها تجاه إسرائيل.

من جانبها، قالت وكالة رويترز إن مقاتلات أردنية أطلقت النار على عشرات المُسيرات الإيرانية شمال ووسط المملكة وهي في طريقها إلى إسرائيل.

واعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية عدة أجسام في سماء مدينة تل أبيب. وتزامن ذلك مع دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى وبئر السبع والنقب والسهل الساحلي في حيفا وتل أبيب والبحر الميت والقدس.

وحذر وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني من تنفيذ إسرائيل أي هجمات مضادة بعد أن أطلقت طهران صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاهها. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن آشتياني قوله إن أي دولة ستهاجم بلاده ستتلقى "رداً حازماً".

وقالت وكالة فارس الإيرانية، عن مصدر مطلع، إن الهجوم على إسرائيل صُمم على مراحل عدة وكل مرحلة ستكون أشد من سابقتها حسب الظروف.

وأكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة "أن العمل العسكري الإيراني كان رداً على عدوان إسرائيل على مبانيها الدبلوماسية في دمشق".

في السياق، قال الحرس الثوري الإيراني إنه "هاجم أهدافاً عسكرية مهمة للجيش الصهيوني في الأراضي المحتلة ونجحنا في ضربها وتدميرها".

وسقطت بقايا صاروخ إيراني أطلق تجاه إسرائيل على منطقة مرج الحمام في العاصمة الأردنية عمان.

شوهدت المسيّرات الإيرانية في سماء القدس المحتلة ومدن وقرى الضفة الغربية في أثناء اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية.

وأعلنت إيران، مساء السبت، إطلاق هجوم شامل على إسرائيل باستخدام الطائرات المسيرة. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن "الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيّرة ضد أهداف في المناطق المحتلة"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوماً بالطائرات المسيّرة.

ويأتي الهجوم الإيراني رداً على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي. ولم تعترف إسرائيل رسمياً باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضاً.