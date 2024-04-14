أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني مساء السبت، استشهاد الأسير عبد الرحيم عبد الكريم عامر (59 عاماً) من محافظة قلقيلية في سجن هداريم.

وقالت مؤسسات الأسرى، في بيان مشترك، إن الأسير عامر معتقل منذ مارس/آذار ومحكوم بالسجن لمدة شهر بذريعة الدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948 بلا تصريح وهو أب لسبعة من الأبناء.

وأوضحت أن لا معلومات واضحة حتى اللحظة عن ظروف استشهاده، علماً أنّ قوات الاحتلال اعتقلته هو ونجله من بلدة الطيرة في الأراضي المحتلة عام 1948، بعد أنّ توجها للبحث عن عمل.

وأشارت إلى أن الأسير عامر شهيد لقمة العيش هو أب لسبعة أبناء "ويضاف إلى قوائم شهدائنا من العمال الذين يتعرضون يومياً لعمليات تنكيل وتعذيب واحتجاز وملاحقة واعتقال".

وذكرت، أنّ الاحتلال بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي اعتقل آلاف العمال ومارس بحقهم عمليات تعذيب غير مسبوقة، منها حملات الاعتقال الواسعة التي تعرض لها عمال غزة في الأراضي المحتلة عام 1948، والضّفة الغربية المحتلة.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أنه باستشهاد الأسير عبد الرحمن عامر، فإن عدد الأسرى والمعتقلين الذين استشهدوا بعد السابع من أكتوبر//تشرين الأول ارتفع إلى 16 من بينهم ثلاثة عمال منهما اثنين من غزة بالإضافة إلى الشّهيد عامر.

وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده، في وقت يواصل فيه الاحتلال إبادته الجماعية بحقّ شعبنا في غزة، وعدوانه الشامل، مستخدماً كل سياساته الممنهجة لاستهداف وجودنا، والتضييق على أبناء شعبنا بكل الوسائل والأدوات الممنهجة.