سياسة
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جلسة طارئة لمجلس الأمن الأحد عقب الرد الإيراني على إسرائيل
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الأحد بناءً على طلب إسرائيل، حسبما أعلنت الرئاسة المالطيّة للمجلس، غداة هجمات إيرانية على إسرائيل، رداً على استهداف قنصليّة طهران في دمشق.
جلسة طارئة لمجلس الأمن الأحد عقب الرد الإيراني على إسرائيل
جلسة طارئة لمجلس الأمن الأحد عقب الرد الإيراني على إسرائيل / صورة: Reuters
14 أبريل 2024

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الأحد بناءً على طلب إسرائيل، حسبما أعلنت الرئاسة المالطيّة للمجلس، غداة هجمات إيرانية على إسرائيل، رداً على استهداف قنصليّة طهران في دمشق.

وقال متحدّث باسم البعثة الدبلوماسيّة المالطيّة التي تتولّى رئاسة المجلس في نيسان/أبريل "نعتزم عقد الاجتماع غداً (الأحد) الساعة 16,00 (20,00 بتوقيت غرينتش).

وفي رسالة وجّهها إلى المجلس، دعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إلى عقد اجتماع "على الفور لإدانة إيران بشكل لا لبس فيه لهذا الانتهاك الخطير"، داعياً المجلس إلى "العمل على تصنيف" الحرس الثوري الإيراني "منظّمة إرهابية".

ويأتي الرد الإيراني، وهو الأول من نوعه الذي تنفذه طهران من أراضيها وليس عبر الحلفاء، انتقامًا من تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

ولم تعترف إسرائيل رسميا باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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