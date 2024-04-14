سياسة
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حماس تسلّم مصر وقطر ردها على مقترح وقف إطلاق النار.. وتل أبيب تعتبره سلبياً
أعلنت حركة حماس أنها سلّمت مصر وقطر ردّها حول مقترح وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة تمسكها بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال من غزة وعودة النازحين، فيما اعتبر مكتب نتبناهو أن ردّ حماس "سلبي".
حماس تسلّم مصر وقطر ردها على مقترح وقف إطلاق النار.. وتل أبيب تعتبره سلبياً
آثار قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة / صورة: AA
14 أبريل 2024

أعلنت حركة حماس السبت، أنها سلمت مصر وقطر ردها حول مقترح وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، تسلمته الاثنين الماضي.

وقالت الحركة في منشور عبر منصة تليغرام، إنها "سلمت قبل قليل الوسطاء في مصر وقطر، ردها على المقترح الذي تسلمته الاثنين الماضي".

وجددت الحركة تمسكها بمطالبها ومطالب شعبها الوطنية "بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار".

وختمت: "نؤكد استعدادنا لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين".

والاثنين، كشف مصدر فلسطيني مطلع أن المقترح الجديد للتهدئة في قطاع غزة يتضمن 3 مراحل تشمل تبادلاً للأسرى وعودة مشروطة للنازحين الفلسطينيين إلى مناطق شمالي القطاع.

في سياق ذلك اعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأحد أن حماس ردّت بشكل "سلبي" على الخطوط العريضة التي قدمها لها الوسطاء حول مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي تسلمته الاثنين الماضي.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "بعد مرور أكثر من أسبوع على اللقاء في القاهرة، ردّت حماس سلباً على الخطوط العريضة التي قدمها لها الوسطاء".

وأضاف أن "رفض اقتراح الوسطاء الثلاثة، الذي تضمّن مساحة كبيرة جداً من المرونة من جانب إسرائيل (على حدّ ادعائه) يُثبت أن (زعيم حماس في غزة يحيى) السنوار لا يريد صفقة إنسانية وعودة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) ويستمر في استغلال التوتر مع إيران والسعي لتوحيد الساحات وإحداث تصعيد شامل في المنطقة".

وأعلنت حماس مراراً تمسكها بإنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية تماماً من قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم وحرية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ضمن اتفاق لتبادل الأسرى.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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