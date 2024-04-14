أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 3 عناصر من تنظيم PKK/YPG الإرهابي في منطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان الأحد، أن عمليات القوات المسلحة التركية متواصلة دون انقطاع ضد إرهابيي PKK/YPG شمالي سوريا.

وأضافت: "جرى تحييد 3 إرهابيين من PKK/YPG كانوا يستعدون لشن هجوم في منطقة عملية درع الفرات".

وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي داعش وPKK/YPG.

وطهرت القوات في العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.