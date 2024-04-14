سياسة
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فيدان يؤكد لنظيرَيه الإيراني والبريطاني ضرورة تجنّب التصعيد في المنطقة
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي مع نظيريه الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والبريطاني ديفيد كاميرون، ضرورة وقف التصعيد وإنهاء الخطوات التي من شأنها زيادة التوتر في المنطقة، وذلك بعد هجوم عسكري شنته إيران على إسرائيل الليلة الماضية.
فيدان يؤكد لنظيرَيه الإيراني والبريطاني ضرورة تجنّب التصعيد في المنطقة
هاكان فيدان أكد ضرورة وقف التصعيد في المنطقة. / صورة: AA
14 أبريل 2024

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لنظيرَيه، الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والبريطاني ديفيد كاميرون، ضرورة وقف التصعيد في المنطقة.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما فيدان اليوم الأحد مع الوزيرين، حسب بيان أفادت به وزارة الخارجية التركية.

وذكرت الوزارة في بيان أن فيدان أكد في اتصال هاتفي مع عبد اللهيان ضرورة وقف التصعيد وإنهاء الخطوات التي من شأنها زيادة التوتر في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني لفيدان أن الرد العسكري ضد إسرائيل انتهى، وأن إيران لن تقوم بعملية جديدة إلا إذا تعرضت للهجوم.

وذكر عبد اللهيان أنه إذا تعرضت إيران لهجوم مرة أخرى فسوف يكون ردها أقوى هذه المرة.

في السياق قالت الوزارة في بيان منفصل إنّ فيدان أجرى اتصالاً هاتفياً مع كاميرون، شدد فيه الوزيران على أن التصعيد في المنطقة ينبغي ألّا يزداد أكثر.

ومساء السبت قال التليفزيون الرسمي الإيراني إن "الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيرة ضد أهداف في المناطق المحتلة"، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوماً بالطائرات المسيّرة.

ويأتي الهجوم الإيراني رداً على تعرُّض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

ولم تعترف إسرائيل رسمياً باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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