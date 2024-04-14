سياسة
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طهران: الهجمات المباشرة ضد إسرائيل انتهت.. ولن نتردد في الرد لحماية مصالحنا
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الهجمات المباشرة ضد إسرائيل انتهت، وأن بلاده لا تنوي مواصلة هجماتها ضد تل أبيب، لكنها لن تتردد في الرد على أي هجوم محتمل وحماية مصالحها المشروعة.
طهران: الهجمات المباشرة ضد إسرائيل انتهت.. ولن نتردد في الرد لحماية مصالحنا
حسين أمير عبد اللهيان: إيران ليس لديها نية لمواصلة العمليات الدفاعية في هذه المرحلة. / صورة: AP
14 أبريل 2024

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده لا تنوي مواصلة هجماتها ضد إسرائيل، لكنها لن تتردد في الرد على أي هجوم محتمل.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه بمنصة إكس، الأحد.

وقال: "ممارسة إيران حقها في الدفاع عن النفس يدل على النهج المسؤول الذي تتبعه تجاه السلام والأمن الإقليمي والدولي".

وأشار عبد اللهيان إلى أن الهجمات المباشرة ضد إسرائيل انتهت.

وأضاف: "إيران ليس لديها نية لمواصلة العمليات الدفاعية في هذه المرحلة، لكنها لن تتردد إذا لزم الأمر في حماية مصالحها المشروعة ضد أي هجوم جديد".

في السياق، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن مواقف دولهم إزاء الرد العسكري على إسرائيل.

وأفادت الوزارة في بيان الأحد بأنها ذكّرت السفراء باعتداءات إسرائيل ضد إيران وهجومها على بعثتها الدبلوماسية في سوريا، وأبلغتهم بموقف بلادهم غير المسؤول حيال تلك الاعتداءات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن الرد الإيراني على إسرائيل أمس جاء في إطار الحق المشروع بالدفاع عن النفس وفي نطاق قواعد الأمم المتحدة.

ومساء السبت، قال التليفزيون الرسمي الإيراني إن "الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيرة ضد أهداف في المناطق المحتلة"، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوماً بالطائرات المسيّرة.

ويأتي الهجوم الإيراني رداً على تعرُّض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري لهجوم صاروخي إسرائيلي أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

ولم تعترف إسرائيل رسمياً باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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