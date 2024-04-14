أعلنت أكاديمية الوحدة الرياضية في غزة، الأحد، استشهاد 3 أطفال فلسطينيين من منتسبيها في غارات إسرائيلية على مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وقالت الأكاديمية، عبر حسابها على فيسبوك: "استشهاد اللاعبين سامي بلال أبو عيسى، ومحمد بلال أبو عيسى من أكاديمية الوحدة. قلوبنا تتمزق لفراقهما".

وأشارت في منشور آخر إلى استشهاد الطفل آدم رامز نبهان في قصف إسرائيلي الجمعة الماضية.

من جانبه، أفاد مصدر طبي الأحد، بأن اللاعبين سامي (4 أعوام) ومحمد أبو عيسى (6 أعوام) استشهدا، السبت، في قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلاً سكنياً وسط مدينة دير البلح.

وأوضح المصدر نفسه، أن اللاعب نبهان (6 أعوام) استشهد بقصف إسرائيلي آخر على مدينة دير البلح الجمعة الماضية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".