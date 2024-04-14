قالت وزارة الخارجية الروسية، الأحد: "إن إسرائيل تطلب منا إدانة رد إيران ولا نذكر أن تل أبيب أدانت أي مرة هجمات أوكرانيا على أراضينا".

جاء ذلك على لسان ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، في منشور على حساب الوزارة عبر منصة إكس.

وأفادت زاخاروفا بأن السفيرة الإسرائيلية (سيمونا هالبرين) لدى موسكو تقول إن بلادها "تتوقع منا إدانة الهجوم الإيراني واسع النطاق على البلاد".

وتساءلت المسؤولة الروسية: "لا نذكر متى كانت آخر مرة أدانت فيها إسرائيل هجوماً واحداً على الأقل من هجمات كييف على المناطق الروسية".

ومساء السبت، قال التلفزيون الرسمي الإيراني: "إن الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيّرة ضد أهداف في المناطق المحتلة (في إشارة إلى فلسطين)"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوماً بالطائرات المسيّرة.​​​​​​​

ويأتي الهجوم الإيراني رداً على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري، لهجوم صاروخي وصفته طهران بأنه "إسرائيلي"، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

ولم تعترف إسرائيل رسمياً باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضاً.