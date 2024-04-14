دعا مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز، رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن لأن يكون وسيطاً في تبعات هجمات إيران الأخيرة على إسرائيل.

وأفادت مصادر أمنية بأن الطرفين بحثا، في اتصال هاتفي، سبل مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وعقب اللقاء الهاتفي، عقد قالن اجتماعاً مع قيادات حركة حماس.

ومساء السبت، قال التلفزيون الرسمي الإيراني: "إن الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيّرة ضد أهداف في المناطق المحتلة (في إشارة إلى فلسطين)"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوماً بالطائرات المسيّرة.​​​​​​​

ويأتي الهجوم الإيراني رداً على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري، لهجوم صاروخي وصفته طهران بأنه "إسرائيلي"، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

ولم تعترف إسرائيل رسمياً باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضاً.