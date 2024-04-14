سياسة
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رئيس الاستخبارات التركية يبحث مع هنية مسار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
أجرى رئيس جهاز المخابرات الوطنية إبراهيم قالن محادثة هاتفية مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
رئيس الاستخبارات التركية يبحث مع هنية مسار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
رئيس جهاز المخابرات الوطنية إبراهيم قالن. / صورة: AA
14 أبريل 2024

أفادت مصادر أمنية تركية بأن رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مسار المفاوضات الجارية حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتناول الطرفان في اتصال هاتفي، أمس السبت، وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى وعودة سكان نازحي غزة إلى ديارهم في الشمال.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصِل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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