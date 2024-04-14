أفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الوضع الراهن بالمنطقة بعد الرد الإيراني على إسرائيل.

وأكد فيدان، في مكالمة هاتفية، الأحد، مع بلينكن، أن تركيا تشعر بالقلق من احتمال تصعيد الأزمة الحالية في المنطقة.

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده حذرت مراراً من خطر التحول إلى صراع إقليمي، مشدداً على "أهمية إعلان وقف إطلاق النار فوراً وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى غزة، وإلا فإن الأزمة ستستمر".

كما ذكر فيدان أنه يجب على الدول التي تملك تأثيراً على إسرائيل أن تبذل قصارى جهدها لمنع تفاقم التوتر.

ومساء السبت، قال التلفزيون الرسمي الإيراني: "إن الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيّرة ضد أهداف في المناطق المحتلة (في إشارة إلى فلسطين)"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوماً بالطائرات المسيّرة.​​​​​​​

ويأتي الهجوم الإيراني رداً على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري، لهجوم صاروخي وصفته طهران بأنه "إسرائيلي"، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

ولم تعترف إسرائيل رسمياً باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضاً.