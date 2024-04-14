سياسة
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الأمم المتحدة: 41 % من مساعداتنا مُنعت من الوصول لشمال غزة
أعلنت منظمة الأمم المتحدة، الأحد، أن 41 بالمئة من بعثات المساعدات المنسقة التابعة لها منعتها إسرائيل من الوصول إلى شمال غزة. جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
الأمم المتحدة: 41 % من مساعداتنا مُنعت من الوصول لشمال غزة
الأمم المتحدة: 41 % من مساعداتنا مُنعت من الوصول لشمال غزة / صورة: AFP
14 أبريل 2024

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، الأحد، أن 41 بالمئة من بعثات المساعدات المنسقة التابعة لها منعتها إسرائيل من الوصول إلى شمال غزة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).، أن 41 بالمئة من بعثات المساعدات المنسقة التابعة لها في الفترة ما بين 6 إلى 12 أبريل/ نيسان الجاري، تم منعها أو حظرها من الوصول إلى شمال غزة.

وأكدت أن التزام السلطات الإسرائيلية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لا ينتهي إلا عندما تصل المساعدات إلى المدنيين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثوله للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

وخلفت الحرب أكثر من 100 ألف بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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