استُشهد فلسطيني وأُصيب 10 فلسطينيين آخرين برصاص جيش الاحتلال، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، منذ أمس (الأحد)، واعتدى مستوطنون إسرائيليون على فلسطينيّ.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، الاثنين، بأن طواقمها "تعاملت مع شهيد وإصابتين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس".

وفي وقت سابق الاثنين، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس وحاصر بنايةً سكنية، فيما تُسمع أصوات الرصاص، حسب شهود عيان.

كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، بأن "5 إصابات برصاص الاحتلال وصلت إلى المستشفى الاستشاري بمخيم الجلزون، بينها 3 وُصفت حالتهم بالخطيرة".

وإلى جانب المصابين الخمسة من المخيم، أفادت وزارة الصحة بتعامل الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي مع "إصابتين خطيرة وطفيفة من بلدة المزرعة الشرقية (شرق رام الله)".

وعن جرحي المزرعة، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن شابين أُصيبا بالرصاص الحي "خلال مهاجمة مستعمرين وجنود الاحتلال بلدة المزرعة الشرقية".

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن "أحدهما أُصيب بالرصاص الحي في الرأس والآخر بالرصاص الحي في القدم".

وفي شمال شرقي مدينة قلقيلية (شمال)، حسب الوكالة، أُصيب شاب بـ"ثلاث رصاصات في اليد والقدم، خلال وجوده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في قرية حبلة (جنوب شرقي قلقيلية)".

وفي بلدة الخضر، غرب مدينة بيت لحم (جنوب)، "أُصيب علاء عمر أبو غليون (42 عاماً) برضوض وجروح جراء اعتداء المستعمرين عليه في أثناء وجوده في أرضه، ونُقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي"، وفق الوكالة.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملة مداهمات واقتحامات ببلدات ومدن الضفة، خلال الساعات الأخيرة، شملت بلدة كفر نعمة، غربي رام الله، وبلدتي كفر اللبد وعنبتا، شرقي طولكرم، وقريتي برقة ودوما، شمال غرب وجنوب نابلس، وبلدة عزون شرقي قلقيلية، وبلدة بيت أمر شمالي الخليل، كما أغلقت مدخلي بيت لحم، الجنوبي والغربي.

وقالت "وفا" إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت، فجر اليوم (الاثنين)، 12 شاباً فلسطينياً خلال عمليات مداهمة، إذ اعتقلت 9 شبان من بلدتَي كفر اللبد وعنبتا، شرقي طولكرم، واثنين آخرين من بلدة كفر نعمة غربي رام الله، وشاباً من بلدة يعبد جنوبي جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

هجمات المستوطنين

إلى ذلك، تتواصل هجمات المستوطنين الإسرائيليين بشكل واسع منذ فجر الجمعة، ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة بحماية من جيش وشرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بإصابة امرأة فلسطينية، مساء الأحد، بعد اعتداء مستوطنين إسرائيليين على خيام مواطنين في عين الحلوة بالأغوار الشمالية، وأغلقوا الطريق ومنعوا المركبات الفلسطينية من المرور.

كما رشق مستوطنون، ليلة الأحد، مركبات فلسطينيين بالحجارة قرب مخيم الجلزون شمالي مدينة البيرة، ما تسبب في حدوث بعض الأضرار بالمركبات.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت "عقب محاولة مواطنين التصدي لهجوم مستوطنين بحماية قوات الاحتلال على منزل فلسطيني قرب جدار الفصل العنصري المقام عند مدخل المخيم".

وهاجم مستوطنون، مساء الأحد، مركبات فلسطينيين شمال بلدة يعبد بمحافظة جنين.

وأوردت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن مستوطنين من مستوطنة "شاكيد" المقامة على أراضي منطقة يعبد، هاجموا المركبات بالحجارة، "ما أدى لتحطيم زجاج مركبة تعود لمواطن من قرية ظهر المالح"، فيما نفَّذ جنود الاحتلال عملية اقتحام للبلدة.

وقالت مصادر محلية إن مستوطنين اقتلعوا، الأحد، 30 غرسة زيتون وعدداً من أشجار اللوزيات في منطقة وادي الصابر ببلدة قراوة بني حسان غربي سلفيت، تعود ملكيتها لمواطن فلسطيني، كما خربوا السياج المحيط بالأرض البالغة مساحتها نحو دونمين ونصف.

حماس تدعو للاشتباك

في السياق دعت حركة حماس في بيان لها "إلى تصعيد اشتباكهم مع جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين، وتدفيعهم ثمن جرائمهم بحقّ شعبنا وأرضنا".

ووصفت الحركة "الهجمات الهمجية" للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بأنها "عملية منظَّمة وممنهجة وتشرف عليها حكومة الاحتلال الفاشية".

وقالت حماس إن ذلك يهدف لتنفيذ أجندات "الصهيونية الرامية للاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتهويدها، وطرد أهلها منها".

وحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (رسمية)، نفّذ المستوطنون 546 اعتداءً ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة خلال الربع الأول من 2024، بينها اعتداءات على 156 مركبة بالتحطيم أو الحرق.

ويوجد 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى 230 ألف مستوطن بمدينة القدس الشرقية المحتلة، وفق حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية.

وبالتزامن مع حرب يشنها على غزة، صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة؛ فقتلوا 464 فلسطينياً وأصابوا نحو 4 آلاف و800، بالإضافة إلى اعتقال 8 آلاف و215، حسب مصادر فلسطينية.

وخلَّفت الحرب المدمِّرة على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ​​​​​​​أكثر من 33 ألف شهيد و76 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".