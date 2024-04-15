أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، استدعاء سفير إيران وإيصال رسالة له بضرورة أن تتوقف بلاده عن "الإساءات والتشكيكات" بمواقف المملكة، عقب الرد الإيراني الانتقامي على الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الصفدي في مقابلة مع قناة "المملكة" الأردنية إنه "جرى استدعاء السفير الإيراني وإيصال رسالة له بضرورة أن تتوقف (في بلاده) الإساءات والتشكيك بمواقف الأردن".

"تصريحات مسيئة"

وأضاف: "للأسف كانت هناك تصريحات مسيئة (للأردن) من وسائل الإعلام الإيرانية بما فيها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية".

وأوضح الصفدي أن "مشكلة إيران مع إسرائيل وليست مع الأردن، ولا إيران ولا غيرها تستطيع المزايدة على ما يفعله الأردن وما يقدمه وما قدّمه تاريخياً من أجل فلسطين".

وبرر الصفدي مشاركة الأردن في التصدي للمسيّرات والصواريخ الإيرانية، قائلاً: "سياستنا ثابتة بأن كل ما يشكّل خطراً على الأردن نتصدى له؛ لأن أولويتنا حماية المملكة، وحماية أرواح الأردنيين وحماية مقدراتهم وحماية أمن البلد واستقراره".

ولفت إلى أنه سبق أن سقطت صواريخ ومُسيرات على الأردن.

في السياق ذاته، أشار الصفدي إلى أن بلاده "سبق أن حذرت من أن استمرار الحرب على غزة سيدفع باتجاه توسعة الحرب ومزيد من التوتر في الإقليم".

وقال: "التصعيد الذي وقع أمس (السبت) حذّرنا من وقوعه منذ بداية الحرب على غزة، وحذّرنا من أن نتنياهو سيحاول أن يفتعل مواجهة مع إيران ليجرّ الولايات المتحدة والغرب إلى حرب إقليمية، فيذهب التركيز باتجاه إيران وينسى العالم غزة".

ورأى الصفدي أن "التحدي الآن أن نَحول دون مزيد من التصعيد".

وبيّن أن "الجميع يريد خفض التصعيد، لكنّ الجميع يعلم أن الطريقة الوحيدة لخفض التصعيد هي وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووقف كل إجراءاتها التي تدفع المنطقة باتجاه هاوية الحرب الإقليمية".

"انتهاك" أجواء المملكة

يُذكر أن الأردن أعلن اعتراض أجسام طائرة أطلقتها إيران ضمن ردها العسكري الانتقامي على إسرائيل، مساء السبت، لـ"انتهاكها" أجواء المملكة.

جاء ذلك رغم ما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن مصدر وصفته بـ"المطلع" دون تسميته، أن القوات المسلحة الإيرانية ترصد بدقة تحركات الأردن خلال الهجوم على إسرائيل، مضيفاً أنه "في حال شارك الأردن في أعمال محتملة (لصد الهجوم) فسيكون حينذاك الهدف التالي".

وأضافت الوكالة، نقلاً عن المصدر ذاته: "جرى قبل العمليات توجيه التحذيرات اللازمة إلى الأردن ودول المنطقة".

أول هجوم تشنه إيران

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخاً وطائرة من دون طيار تجاه إسرائيل، وزعمت تل أبيب أنها اعترضت 99 بالمئة منها، فيما قالت طهران إن نصف الصواريخ أصابت أهدافاً إسرائيلية بـ"نجاح".

وهذا أول هجوم تشنه إيران من أراضيها على إسرائيل، وليس عبر حلفاء، وجاء رداً على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري.

وحسب طهران، فإن إسرائيل هي التي شنت الهجوم الصاروخي؛ ما أسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

ولم تعترف تل أبيب أو تنفِ رسمياً مسؤوليتها عن هجوم دمشق، وبين كل من إيران وإسرائيل عقود من العداء والاتهامات المتبادَلة.