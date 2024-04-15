سياسة
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الاحتلال يواصل اعتقال 6 من الهلال الأحمر بغزة ويفرج عن 2 بعد 50 يوماً
يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 6 من طاقم الهلال الأحمر في قطاع غزة، حيث لا يزال مصيرهم مجهولاً، وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي أعلنت الإفراج عن اثنين من طاقمها كانا اعتُقلا في أثناء إجلاء مرضى من مستشفى الأمل في خان يونس قبل 50 يوماً.
الاحتلال يواصل اعتقال 6 من الهلال الأحمر بغزة ويفرج عن 2 بعد 50 يوماً
جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني / صورة: إعلام فلسطيني / إعلام فلسطيني محلي
15 أبريل 2024

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الاثنين، أن إسرائيل أفرجت عن اثنين من طاقمها اعتقلتهما في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة قبل 50 يوماً، فيما تواصل اعتقال 6 آخرين.

وقالت الجمعية في بيان: "أفرجت قوات الاحتلال قبل قليل عن اثنين من طواقم إسعاف الجمعية، بعد اعتقال دام 50 يوماً، حيث اعتُقلا على حاجز عسكري في خان يونس في أثناء إجلاء مرضى من مستشفى الأمل".

وأضافت أن "الاحتلال يواصل اعتقال 6 من طواقم الجمعية حتى اللحظة، ولا يزال مصيرهم مجهولاً".

وسبق أن أعلنت الجمعية في 28 مارس/آذار الماضي، إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن 7 أفراد من طواقمها اعتقلتهم خلال اقتحام مستشفى الأمل في فبراير/شباط الماضي، فيما واصلت اعتقال 8 آخرين.

ومنذ بدء حربه على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي المرافق الطبية والمستشفيات وطواقم الإسعاف في أنحاء القطاع، ما تسبب بتدمير المنظومة الصحية، حسب هيئات طبية فلسطينية.

وخلّفَت الحرب المدمرة على غزة أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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