سياسة
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وزير المالية الإسرائيلي يصف سكان غزة بـ"النازيين" ويطالب بالرد على إيران
وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، جميع سكان قطاع غزة بـ"النازيين"، وطالب بفرض السيطرة على القطاع، كما شدد على ضرورة أن يكون هناك رد إسرائيلي على هجوم إيران، معتبراً أن هذا "حدث وجودي لدولة إسرائيل".
وزير المالية الإسرائيلي يصف سكان غزة بـ"النازيين" ويطالب بالرد على إيران
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يصف سكان غزة بـ"النازيين" / صورة: Reuters
15 أبريل 2024

طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، بفرض السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة، بعدما وصف جميع سكان القطاع بـ"النازيين".

وفي حديثه لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف: "يوجد مليونا نازي في غزة يريدون ذبح واغتصاب وقتل كل يهودي"، وفق تعبيره.

وأضاف: "إذا حكم السكان المحليون هناك، فستكون منظمة إرهابية، ومن أجل حفظ الأمن علينا حالياً السيطرة عليه (قطاع غزة) عملياً وعسكرياً حتى نتمكن من تطوير قوات محلية معتدلة لتحل محلهم".

وسبق أن طالب سموتيرتش، باجتياح رفح جنوب القطاع رغم التحذيرات الدولية، كما دافع عن المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وفي تعليقه على الهجوم الإيراني على إسرائيل، رأى سموتريتش أن "على إيران أن ترتعش وبسرعة، والويل لنا إذا لم نجعلهم يندمون على ما فعلوا".

وتوعد: "سأبذل قصارى جهدي حتى يكون هناك رد، فهذا حدث وجودي لدولة إسرائيل وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك".

وأضاف سموتريتش: "لقد أثبت أنني أعرف كيفية تعظيم سلطتي السياسية وإنجاز الأمور، وسأتأكد من أننا نفعل ما هو ضروري لضمان أمننا".

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخاً وطائرة مسيّرة تجاه إسرائيل، زعمت تل أبيب أنها اعترضت 99 في المئة منها، وفق متحدث الجيش دانيال هاغاري، فيما قالت طهران إن نصف الصواريخ أصابت أهدافاً إسرائيلية بـ"نجاح".

ويعد هذا أول هجوم تشنه إيران مباشرةً من أراضيها على إسرائيل، وليس عبر حلفاء، وجاء رداً على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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