أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بإصابة 9 أشخاص بجروح الاثنين، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة أن "الطيران الحربي المعادي (الإسرائيلي) أغار بعد منتصف الليل مستهدفاً منزلاً في بلدة صديقين، ما أدى إلى تدميره كاملاً وإلحاق أضرار مادية جسيمة بعشرات المنازل المحيطة".

وأوضحت أن "الغارة أوقعت تسع إصابات متوسطة وطفيفة نُقلوا إلى مستشفيات مدينة صور".

وحسب الوكالة "نفّذ الطيران المعادي غارات وهمية فوق قرى قضاء صور والساحل البحري، وأطلق الجيش قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية، واستمرّ الطيران الاستطلاعي بالتحليق فوق القرى والبلدات الجنوبية".

وأضافت أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وشن الطيران منذ الصباح سلسلة غارات على بلدة الضهيرة وأطرافها ومنطقة اللبونة جنوب الناقورة.

كذلك استهدفت غارتان "طريق علما نقطة 44 والضهيرة علما، ما أدى إلى قطع الطريق من الجهتين"، وفق الوكالة.

في غضون ذلك قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا في انفجار لغم بمركبتهم قرب الحدود مع لبنان، وذكرت أن حالة أحدهم خطيرة.

ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي "الخط الأزرق" الفاصل، معظمهم بلبنان.

ويقول الحزب إنه يتضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، خلّفَت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".