استُشهدت الطفلة ملاك هنية، حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الاثنين، متأثرةً بإصابتها في قصف للاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أدى إلى استشهاد والدها واثنين من أعمامها.

وأفادت مصادر طبية بأن الطفلة ملاك توفيت متأثرةً بإصابتها بجروح خطيرة جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة كانت تُقلّ أبناء وأحفاداً لهنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة في أول أيام عيد الفطر.

وأوضحت المصادر أن الأطباء عجزوا عن إنقاذ الطفلة الفلسطينية بسبب نقص الإمكانات الطبية خصوصاً في مناطق شمالي القطاع.

والأربعاء، استُشهد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعدد من أحفاده، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كانت تُقلّهم في مخيم الشاطئ فيما كانوا يتجولون لتهنئة سكان المخيم وأقاربهم بحلول عيد الفطر.

وذكر شهود عيان آنذاك، أن الغارة دمَّرت السيارة بشكل كامل، مما أدى إلى استشهاد وإصابة جميع من كان فيها.

كما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان له حينها، بأن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق عائلة إسماعيل هنيِّة راح ضحيتها خمسة شهداء إضافةً إلى عدد من الإصابات".

وبوفاة الطفلة ملاك فإن عدد الشهداء من أفراد عائلة هنية يرتفع إلى 6 بينهم 3 من أبنائه.

وقال المكتب إن "جيش الاحتلال ارتكب هذه المجزرة خلال جولة زيارات اجتماعية وعائلية لعائلة هنية بمناسبة حلول عيد الفطر".

وتعليقاً على اغتيال أبنائه وأحفاده، أكد هنية في تصريحات مصوَّرة له بعد تلقيه النبأ، أن دماء أبنائه "ليست أغلى" من دماء غيرهم من الشهداء الذين سبقوهم في الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها السابع.

وخلَّفت الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".