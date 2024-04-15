في اليوم 192 للحرب يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على المدنيين في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الاثنين، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر خلال 24 ساعة، خلّفَت 98 شهيداً.

وأفادت بارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 33 ألفاً و797 شهيداً، بالإضافة إلى 76 ألفاً و465 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تواصل القصف

في غضون ذلك أفادت مصادر بمستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بوصول جثامين 4 شهداء و13 مصاباً إلى المستشفى منذ أمس، فيما قالت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، إن عدداً من المدنيين أصيبوا اليوم الاثنين، بعد استهداف طائرات الاحتلال الحربية محيط المستشفى الأوروبي جنوبيّ خان يونس.

وأفادت مصادر طبية بأن 5 مواطنين أُصيبوا بجروح متفاوتة بعد قصف طيران الاحتلال محيط المستشفى الأوروبي جنوبيّ خان يونس جنوبيّ قطاع غزة، كما قصف الاحتلال أرضاً زراعية في حي المنارة جنوب شرقي مدينة خان يونس، واستهدفت مدفعية الاحتلال جنوب شرقيّ مدينة غزة وفق الوكالة.

واستهدف طيران الاحتلال مخزناً تجارياً بالقرب من المدخل الغربي الجنوبي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في السياق نفسه استُشهدت طفلة بنيران قوات الاحتلال في أثناء محاولة عائلتها العودة إلى مدينة غزة عبر شارع الرشيد، وأصيب عدد من النازحين بجروح متفاوتة بنيران قوات الاحتلال بعد محاولتهم العودة إلى مدينة غزة عبر جسر وادي غزة.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال والزوارق الحربية شارع الرشيد الساحلي لمنع عائلات نازحين من محاولة العودة لشمال غزة.

واستُشهدت امرأة فلسطينية وأصيب 23 أمس الأحد إثر إطلاق الاحتلال النار على نازحين بشارع الرشيد حاولوا العودة إلى منازلهم في غزة وشمالي القطاع.

وكان عدد كبير من المواطنين انتظروا لساعات طويلة عند دوار النابلسي غربيّ مدينة غزة عبور ذويهم إلى الشمال ولقاءهم بعد فراق دام قرابة 7 أشهر، إلا أن خيبة أمل كانت بانتظارهم، وأظهرت صور أعداداً كبيرة من النازحين المتجهين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال عبر شارع الرشيد الساحلي.

مناشدات لتشغيل مشافٍ ميدانية

بدورها أطلقت وزارة الصحة في غزة مناشدة لإنشاء مستشفيات ميدانية بعد خروج مجمع الشفاء الطبي وغيره عن الخدمة بالكامل، فيما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الاثنين، عودة مستشفى الأمل التابع لها في مدينة خان يونس للعمل جزئياً.

وأوضحت الجمعية في بيان مقتضب، أن العمل في المستشفى يقتصر على قسم الاستقبال والطوارئ، فيما يتعذر تشغيل باقي الأقسام بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت به عقب اقتحام قوات الاحتلال مرافقه.

وحسب وزارة الصحة، فإنه اعتباراً من 22 فبراير/شباط الماضي، يعمل في قطاع غزة 12 مستشفى جزئياً، 6 منها في الشمال و6 في الجنوب، إضافة إلى ثلاثة مستشفيات ميدانية تعمل جزئياً.