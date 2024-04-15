سياسة
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موسى أبو مرزوق لـTRT عربي: للردّ الإيراني انعكاسات كبيرة على الحرب في غزة
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، لـTRT عربي، أن "للردّ الإيراني انعكاسات كبيرة على الحرب في غزة"، مشيراً إلى حق إيران في الدفاع عن نفسها.
موسى أبو مرزوق لـTRT عربي: للردّ الإيراني انعكاسات كبيرة على الحرب في غزة
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق / صورة: AA 
15 أبريل 2024

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، خلال مقابلة له على شاشة TRT عربي، الاثنين، إن "للردّ الإيراني انعكاسات كبيرة على الحرب في غزة، فقد تغيرت الجبهة مع انسحاب الطيران الإسرائيلي وتوقف القصف وتَدنَّى مستوى القتل وفُتحت المخابز وعاد النازحون من جنوب القطاع إلى شماله".

وأكد أبو مرزوق حق إيران في الرد على الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل في القسم القنصلي في سفارتها بالعاصمة السورية دمشق، مطلع أبريل/نيسان الجاري، ما أسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

وأضاف: "إسرائيل كيان هشّ لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فيستعين بعدة دول غربية من بينها الولايات المتحدة لحمايته من ردّ الفعل الإيراني".

وفي ملف إدخال المساعدات، توقع أبو مرزوق انفراجة في إدخالها إلى شمال القطاع، وقال إنها "بدأت بالفعل تدخل لكن ليس بالقدر الكافي".

وتابع: "ضغوط المجتمع الدولي بهذا الملفّ لها دور كبير بإدخالها".

ودعا أبو مرزوق الشعب الفلسطيني كافة لمقاومة الاحتلال، مؤكداً أن المقاومة في غزة لا تستهدف المدنيين الإسرائيليين بل تواجه الجيش الإسرائيلي تحديداً على أرض غزة.

وحول الهجوم على رفح، قال: "العدو يتحدث عن عدوان محتمل على رفح، وتوجد خلافات شديدة من الجانبين الأمريكي والمصري بخصوص الهجوم، والخلاف فقط بسبب كثافة وجود المدنيين في المدينة".

في اليوم الـ192 للحرب يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على المدنيين في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر خلال 24 ساعة، خلّفَت 98 شهيداً. وأفادت بارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 33 ألفاً و797 شهيداً، بالإضافة إلى 76 ألفاً و465 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي
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