سياسة
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تباحثا الأوضاع بغزة.. وزير الخارجية المصري يلتقي مسؤولة أممية في القاهرة
التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في القاهرة، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وأجرى معها مباحثات بشأن إنفاذ المساعدات لجميع مناطق قطاع غزة.
تباحثا الأوضاع بغزة.. وزير الخارجية المصري يلتقي مسؤولة أممية في القاهرة
وزير الخارجية المصري يلتقي في القاهرة كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة إعمار غزة سيغريد كاخ / صورة: وزارة الخارجية المصرية
15 أبريل 2024

ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، مع مسؤولة أممية بشأن سبل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق قطاع غزة الذي يتعرّض لحرب إسرائيلية منذ أكثر من ستة أشهر.

وفق بيان للخارجية المصرية، التقى شكري في القاهرة كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاخ.

وذكرت الخارجية أنه جرى خلال اللقاء "متابعة مستجدات جهود المنسقة الأممية لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الأمن 2720، والمساعي الجارية مع الأطراف المختلفة (لم تسمّها) للدفع بتدشين الآلية الأممية في أقرب وقت".

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول 2023، اعتمد مجلس الأمن هذا القرار، الذي يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وشدّد شكري على "حتمية التعامل الجدي والعاجل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة في القطاع، عبر إقرار الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات بصورة كاملة وآمنة وبشكل مكثّف في جميع مناطق غزة".

كما أكد "أهمية إزالة العقبات التي تضعها إسرائيل في هذا الشأن، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات".

وجراء الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وقيود إسرائيلية تنتهك القانون الدولي، بات قطاع غزة، ولا سيما محافظتا غزة والشمال، في براثن مجاعة أودت بالفعل بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية.

وأكد شكري وكاخ "حتمية تكثيف حجم المساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، بما في ذلك شمال غزة، وتوفير الحماية اللازمة لأطقم الإغاثة الدوليين الموجودين بالقطاع"، حسب البيان.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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