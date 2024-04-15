سياسة
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فيدان وغوتيريش يبحثان الأوضاع في غزة والتطورات الأخيرة بالمنطقة
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال محادثة هاتفية، الأوضاع في غزة والتطورات الأخيرة بالمنطقة.
فيدان وغوتيريش يبحثان الأوضاع في غزة والتطورات الأخيرة بالمنطقة
وزير الخارجية التركي يبحث هاتفياً مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأوضاع في غزة والتطورات الأخيرة بالمنطقة / صورة أرشيفية: AA   
15 أبريل 2024

أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان،الاثنين، محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وناقش فيدان وغوتيريش، خلال المحادثة، الأوضاع في قطاع غزة، والتطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، وبحثا تقييم القضية القبرصية وسلامة الملاحة في البحر الأسود.

وكانت إيران، أطلقت مساء السبت، نحو 350 صاروخاً وطائرة من دون طيار تجاه إسرائيل، زعمت تل أبيب أنها اعترضت 99% منها، بينما قالت طهران إن نصف الصواريخ أصابت أهدافاً إسرائيلية بـ"نجاح".

وهذا أول هجوم تشنّه إيران مباشرةً من أراضيها على إسرائيل، وجاء رداً على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري.

وتتهم طهران تل أبيب بشن هذا الهجوم الصاروخي الذي أسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

ولم تعترف تل أبيب أو تنفِ رسمياً مسؤوليتها عن هجوم دمشق، وتعدّ كلٌّ من إيران وإسرائيل الدولة الأخرى العدو الأول لها، وبينهما عقود من العداء واتهامات بشن هجمات متبادَلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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