دعت دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى، اليوم الاثنين، إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بقطاع غزة الذي يتعرّض لعدوان إسرائيلي مدمّر ومتواصل منذ أكثر من ستة أشهر.

جاء ذلك في بيان مشترك، عقب الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين الجانبين في طشقند عاصمة أوزبكستان.

ويضم مجلس التعاون الخليجي: السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت، بينما تضم دول آسيا الوسطى: أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان.

ودعا وزراء خارجية الجانبين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جدي وحازم لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وطالب الوزراء إسرائيل بالوفاء "بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لتوفير جميع المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة من دون عوائق".

وشدّد الوزراء على ضرورة (إعادة) تشغيل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة.

وخلَّفت الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".