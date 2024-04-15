سياسة
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وزير إسرائيلي: هجوم حماس مثَّل لنا فشلاً فادحاً وسبَّب لنا أسوأ الأضرار
وصف الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية غادي آيزنكوت، حركة حماس بأنها "العدو الأضعف" في الشرق الأوسط الذي تسبّب لبلاده في "أسوأ الأضرار"، لافتاً إلى أن تل أبيب ورغم الحرب المستمرة منذ ستة أشهر لم تتمكن من إعادة الأسرى من غزة
وزير إسرائيلي: هجوم حماس مثَّل لنا فشلاً فادحاً وسبَّب لنا أسوأ الأضرار
تمكنت حماس من التغلب على تقنيات المراقبة والاستطلاع والحماية الإسرائيلية ومهاجمة المواقع على طول الحدود مع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول صورة:  AA
15 أبريل 2024

قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية غادي آيزنكوت، الاثنين، إن "العدو الأضعف" في الشرق الأوسط تسبب لبلاده بـ"أسوأ الأضرار"، في إشارة إلى حركة "حماس".

وذكر آيزنكوت أن هجوم "حماس" مثَّل لإسرائيل "فشلاً فادحاً"، حسب ما نقله موقع "واينت" الإخباري العبري.

وأضاف: "لا توجد أي أعذار، يحظى الجيش بالثقة الأكبر في البلاد، لكن يجب إجراء تحقيق حقيقي ومؤثر ومؤلم على جميع المستويات ومن دون خصومات".

وأكد أنه "من المستحيل تجاهل حقيقة حدوث فشل خطير في القيادة والعمليات".

وتابع آيزنكوت: "على مدى نصف عام، لم نتمكن من إعادة 133 رهينة (إسرائيليين)" من غزة.

وأردف أن "العدو الأضعف في الشرق الأوسط (يقصد حماس) تسبب لنا بأسوأ الأضرار.. إنه تحدٍّ سننظر إليه خلال 10 أو 15 سنة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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