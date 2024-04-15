حذرت الأمم المتحدة من ازدياد العنف في السودان مع وجود خمسة ملايين شخص على شفا مجاعة، وطالبت الجيش وقوات الدعم السريع بحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود.

جاء ذلك في بيانات اليوم الاثنين، لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومنسقة المنظمة للشؤون الإنسانية في السودان، ومنظمة الهجرة الدولية، بعد مرور عام على الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية.

وحذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من "ازدياد العنف" في السودان، وأشار إلى معاناة المدنيين "الكبيرة" بتعرّضهم لمزيد من الانتهاكات ما يشكل خطراً مثيراً للقلق مع اتساع رقعة الأزمة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.

ولفت إلى أن 18 مليون شخص في السودان، منهم 14 مليون طفل، يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأن أكثر من 70% من المستشفيات في البلاد خارج الخدمة، وسط تزايد الأمراض المعدية.

من جهتها، طالبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي، الاثنين، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود، مؤكدة وجود نحو خمسة ملايين شخص على شفا مجاعة.

وقالت سلامي: "يصادف اليوم مرور عام على اندلاع القتال الوحشي في السودان، وخلاله حدثت في السودان واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في العالم في الذاكرة الحديثة".

وطالبت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود، موضحة أن "نصف سكان السودان (25 مليون شخص) يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية".

وأكدت أن "هناك ما يقرب من خمسة ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة، ويواجه 18 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد".

من جانبها، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الاثنين، نزوح نحو ستة ملايين و657 ألفاً و 550 داخل السودان منذ بدء النزاع.

وأضافت أ نه "جرى تهجير ما يقرب من مليونين و44 ألفاً و248 شخصاً عبر الحدود إلى البلدان المجاورة".

ويشهد السودان منذ عام اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد نشوب خلاف بين القوتين حول دمج الدعم السريع في الجيش في إطار الإصلاح العسكري والأمني.

ووفقاً للأمم المتحدة، فقد أكثر من 15 ألف شخص حياتهم، ونزح أكثر من 8.6 مليون شخص جراء النزاع الدائر في السودان الذي يعيش أكبر أزمة نزوح في العالم.