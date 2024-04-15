أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الاثنين، بتدمير أربع طائرات مسيّرة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي باليمن.

وذكرت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة إكس: "في 14 أبريل/نيسان الجاري، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير أربع طائرات مسيّرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وذلك دفاعاً عن النفس".

ووفق "سنتكوم"، أطلق الحوثيون، في 13 أبريل/نيسان الجاري، صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن باتجاه خليج عدن.

وقال البيان إن الطائرات المسيّرة كانت "تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة".

وأشار إلى أنه "لم يُبلغ عن وقوع إصابات، أو أضرار بالسفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية".

من جانبه، قال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين، يحيى سريع في بيان متلفز، إن "القوات المسلحة (التابعة للجماعة) نفذت أربع عمليات عسكرية صباح اليوم (الأربعاء) في خليج عدن".

وأوضح أن الهجمات استهدفت السفينتين الإسرائيليتين "إم إس سي داروين" و"إم إس سي جينا"، والسفينة الأمريكية "يوركتاون" وأخرى أمريكية حربية لم يذكر اسمها.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمّرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشنّ ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

وفي الآونة الأخيرة، قالت الجماعة إنها ستوسع ضرباتها لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".