سياسة
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قصف متبادل بين الاحتلال وحزب الله.. وتل أبيب تعلن عن مناورة على حدود لبنان
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفه أبنية عسكرية لحزب الله، وأفاد بأنه سينفذ، الثلاثاء، مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية. فيما أكد الحزب استهدافه 3 مواقع عسكرية شمالي إسرائيل وتحقيق "إصابات مباشرة".
قصف متبادل بين الاحتلال وحزب الله.. وتل أبيب تعلن عن مناورة على حدود لبنان
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قرية مجدل زون بجنوب لبنان، في 15 أبريل/نيسان 2024 / صورة: AFP
15 أبريل 2024

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، قصفه أبنية عسكرية لـ"حزب الله" في منطقتين بجنوب لبنان، في حين أكد الأخير استهداف 3 مواقع عسكرية شمال إسرائيل وتحقيق "إصابات مباشرة" .

ونشر الجيش في بيان بحسابه على منصة إكس: "قبل وقت قصير قصفت الطائرات الحربية أبنية​​​​​​​ عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله في منطقتي مركبا (قضاء مرجعيون) ومجدل زون (قضاء صور) بجنوب لبنان".

وأضاف: "في وقت سابق اليوم (الثلاثاء)، أطلق الجيش الإسرائيلي نيران المدفعية لإزالة تهديد في منطقتي جبل بلاط (قضاء جبيل) والحمرا (قضاء راشيا)".

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال، أنه سينفذ مناورة عسكرية في الشمال على الحدود الجنوبية للبنان، غداً الثلاثاء، ضمن "الاستعدادات لمواجهة التهديدات في جميع القطاعات".

وأوضح أنه "خلال التمرين، ستكون هناك حركة نشطة للطائرات والمركبات والعديد من قوات الأمن".

حزب الله يرد

من جانبه، قال حزب الله في بيانات منفصلة، مساء الاثنين، إن مقاتليه "استهدفوا موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة ‏مباشرة".

كما ذكر أن مقاتليه "استهدفوا ‏انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية ‏وأصابوه إصابة مباشرة".

وأعلن الحزب استهداف "تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفراده بين قتيل ‏وجريح".

وأكد جيش الاحتلال، أن "5 صواريخ انطلقت من الأراضي اللبنانية وسقطت في مناطق مفتوحة في حانيتا دون وقوع إصابات"، مضيفاً أن قواته "هاجمت مصدر إطلاق النار".

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً متقطعاً، أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي "الخط الأزرق" الفاصل، معظمهم في لبنان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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