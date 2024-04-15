سياسة
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الرئيس التركي وأمير قطر يبحثان الأوضاع في غزة وتطورات إقليمية ودولية
ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاتفياً، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التطورات الإقليمية والدولية، مشدداً على ضرورة "لجم إسرائيل" والتصرف بعقلانية من أجل منع اتساع التوتر إقليمياً.
الرئيس التركي وأمير قطر يبحثان الأوضاع في غزة وتطورات إقليمية ودولية
الرئيس التركي رجب طيب  أردوغان يبحث مع أمير قطر الشيخ تميم تطورات الأوضاع بالمنطقة / صورة أرشيفية: AA 
15 أبريل 2024

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هاتفياً الهجمات الإسرائيلية على غزة والعلاقات الثنائية وتطورات إقليمية ودولية.

وأفادت دائرة الاتصال التركية الاثنين، في بيان، بأن الزعيمين بحثا أيضاً الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد الرئيس التركي ضرورة "تكثيف العالم الإسلامي لجهوده من أجل وقف الهجمات الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها ضد الإنسانية".

وشدد على ضرورة "لجم إسرائيل" والتصرف بعقلانية من أجل منع اتساع التوتر إقليمياً.

وتبادل الزعيمان، خلال الاتصال، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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