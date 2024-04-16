أعلنت الشرطة الأسترالية، الثلاثاء، أنّ الهجوم، الذي استهدف بواسطة سكّين، مصلّين في كنيسة آشورية في سيدني، الاثنين، وأُصيب خلاله أربعة أشخاص بجروح هو "عمل إرهابي".

وأضافت أن الهجوم نفّذه بـ"دوافع دينية"، فتى يبلغ من العمر 16 عاماً، جرى توقيفه.

وأوضحت الشرطة أنّ جروح المصابين الأربعة "لا تهدّد حياتهم"، مشيرةً إلى أنّ من بين هؤلاء الجرحى أسقف الكنيسة والمهاجم.

وأظهرت لقطات مباشرة عبر الإنترنت، الهجوم الذي وقع، الاثنين، خلال قداس في كنيسة "المسيح الراعي الصالح" الآشورية، غربي المدينة، عندما اقترب رجل من المذبح، ورفع ذراعه اليمنى وطعن أسقف الكنيسة مار ماري عمانوئيل، بسكين، وهو أسقف مسنّ له متابعون كثر عبر العالم.

وخلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، قالت كارين ويب، مفوّضة شرطة نيو ساوث ويلز: "بعدما أخذتُ كلّ العناصر في الاعتبار، أعلنتُ أنّه كان عملاً إرهابياً".

"دوافع دينية"

وأضافت أنّ التحقيق خلص إلى أنّ الهجوم عمل "متطرف" له دوافع دينية.

وأوضحت أنّ المشتبه به "معروف لدى الشرطة" لكنّه لم يكن مدرجاً على أيّ قائمة من القوائم المخصّصة لمراقبة الإرهابيين.

والثلاثاء، قال مايك بورجيس، مدير الاستخبارات الأسترالية، في معرض تعليقه على الهجوم الذي استهدف الكنيسة، إنّه "في هذه المرحلة، يبدو أنّه عمل فردي".

وأضاف: "ليس هناك ما يشير إلى تورّط أيّ شخص آخر، لكنّ التحقيق لا يزال مفتوحاً"، مؤكّداً أنّه لا حاجة لرفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد.

وتقع كنيسة "الراعي الصالح" في ضاحية ويكلي غربي سيدني، حيث تسكن مجموعة صغيرة من المسيحيين الآشوريين الذين فرّ عدد كبير منهم من العراق وسوريا.

أعمال شغب

وسادت أجواء متوترة خارج الكنيسة بعد الهجوم، إذ حاول مئات من الأهالي اختراق فرقة من شرطة مكافحة الشغب للوصول إلى المشتبه به.

وسرعان ما تحوّلت هذه المناوشات بين المحتجّين الذين ناهز عددهم 500 شخص وعناصر شرطة مكافحة الشغب إلى مواجهات وأعمال شغب استمرّت زهاء ثلاث ساعات وتلقّى خلالها نحو 30 شخصاً إسعافات أولية.

وألحقت أعمال الشغب أضراراً بعشرين سيارة للشرطة وعدد من المنازل القريبة، فضلاً عن إصابة اثنين على الأقلّ من عناصر الشرطة بجروح.

من ناحيتها، طمأنت الشرطة إلى أنّ حياة أسقف الطائفة الآشورية ليست في خطر.

أما المهاجم الذي قالت الشرطة في البداية إنّ عمره 15 عاماً قبل أن تعود وتوضح أنّه يبلغ 16 عاماً، فأصيب بجروح في يده وجرى علاجه وتوقيفه.