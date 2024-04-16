سياسة
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بعد أشهُر من الخلافات.. "النواب الأمريكي" يصوّت لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أنّ المجلس سيصوّت هذا الأسبوع على تشريعين منفصلين لتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، وذلك بعد أشهر من الخلافات السياسية بين إدارة الرئيس جو بايدن والجناح اليميني في الحزب الجمهوري.
بعد أشهُر من الخلافات.. "النواب الأمريكي" يصوّت لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل
جلسة لمجلس النواب الأمريكي / صورة: Getty Images / Others
16 أبريل 2024

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن المجلس سيصوّت هذا الأسبوع على نصّين منفصلين لتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.

يأتي ذلك بعد أشهر من الخلافات السياسية بين إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، والجناح اليميني في المعارضة التابعة للحزب الجمهوري.

وأضاف جونسون لدى مغادرته اجتماعاً للجمهوريين في مجلس النواب مساء أمس (الاثنين)، أن المجلس المنقسم بفارق ضئيل سينظر في أربعة مشاريع لقوانين تشمل أيضاً مساعدة تايوان وحلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي وأولويات الأمن القومي الأمريكي.

وقال جونسون للصحفيين: "نعلم أن العالم يراقبنا ليرى كيف نردّ.. إنهم يراقبون ليروا ما إذا كانت أمريكا ستدافع عن حلفائها وبما يصب في مصلحتنا في جميع أنحاء العالم، وسوف نفعل ذلك".

وتأخرت المساعدات الأمريكية بسبب عدم رغبة جونسون في نظر مشروع قانون مدعوم من الحزبين بقيمة 95 مليار دولار وافق عليه مجلس الشيوخ في فبراير/شباط الماضي، ويشمل 14 مليار دولار لإسرائيل و60 ملياراً لأوكرانيا.

وأكد جونسون أن مشاريع القوانين الجديدة في مجلس النواب توفر تقريباً المبلغ نفسه من المساعدات الخارجية مثل مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ، ولكنها ستتضمن اختلافات مثل بعض المساعدة في شكل قرض.

جاء تصريح جونسون بعد إعلان البيت الأبيض معارضة إقرار أيّ مشروع قانون يتضمّن تقديم مساعدات لإسرائيل حصراً ويهمل أوكرانيا.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين: "لن نقبل اتّفاقاً مستقلاً. إنّ اتفاقاً مستقلاً لن يساعد إسرائيل وأوكرانيا".

كان تكتل الحرية في مجلس النواب، وهو مجموعة من الجمهوريين المتشددين تضم أكثر من 30 عضواً، قد أصدر بياناً، أمس (الاثنين)، يدعو لتقديم المساعدة لإسرائيل، دون أوكرانيا. فيما يضغط البيت الأبيض على جونسون للسماح بالتصويت، كما فعل الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ.

من جانبه قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أمس: "إذا طرح الجمهوريون في مجلس النواب (مشروع قانون الإنفاق) التكميلي الخاص بمجلس الشيوخ، فإنني أعتقد أنه سيجري إقراره اليوم، ويصل إلى مكتب الرئيس الليلة وتحصل إسرائيل على المساعدة التي تحتاج إليها بحلول الغد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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