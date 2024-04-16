أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ فلسطينيّين اثنين استُشهدا بالرصاص في شماليّ الضفة الغربية المحتلّة مساء الاثنين إثر مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين.

وقالت الوزارة في بيان إن مواطنَين اثنين استُشهدا متأثّرين بإصابتهما برصاص مستوطنين في قرية خربة الطويل الواقعة شرقي بلدة عقربا (15 كم جنوب شرق مدينة نابلس).

وأضافت أنّ الشهيدين هما عبد الرحمن ماهر بني فضل (30 عاماً) ومحمد ابراهيم بني جامع (21 عاماً).

وأدى تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم في بلدات بالضفة، إلى استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة عشرات برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين، وإحراق عشرات المنازل والسيارات، منذ الجمعة.

إصابات برصاص الاحتلال

في غضون ذلك أصيب 9 فلسطينيين مساء الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وهجمات شنها مستوطنون طالت عدة قرى بالضفة الغربية واستهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم.

ووفق إعلام حكومي فلسطيني، أصيب 9 مواطنين في هجمات المستوطنين تركزت في محافظات قلقيلية وسلفيت بالشمال والخليل وبيت لحم جنوباً.

وذكر تليفزيون فلسطين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصاب "شابّاً واعتقله في قرية باقة الحطب شرق قلقيلية"، بلا مزيد من التفاصيل.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن 5 مواطنين أصيبوا بجروح ورضوض مساء الاثنين، في هجوم نفّذه مستوطنون على بلدة بروقين غرب سلفيت.

وأضافت أن "مجموعة (مستوطنين) من مستعمرة بروخين المقامة عنوة على أراضي المواطنين، هاجموا بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، منازل المواطنين ومركباتهم ومحلات تجارية ورشقوها بالحجارة، ما تسبب في إصابة أفراد عائلة المواطن ياسر شفيق عبد الله، نُقلوا إثرها إلى مستشفى سلفيت الحكومي".

وقالت "وفا" إن مستوطنين هاجموا قرية شِعب البُطم في مسافر يطا جنوبيّ الخليل، جنوبي الضفة.

وفي مدينة بيت لحم ذكرت الوكالة أن "عدداً من المستعمرين هاجموا مركبة بالحجارة قرب مجمع مستعمرة غوش عتصيون (جنوبي المدينة)، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين (...) بجروح ورضوض، نُقلا على أثرها إلى المستشفى، إضافة إلى تضرر المركبة".

تَواصُل الاقتحامات

في السياق نفسه واصل جيش الاحتلال اقتحام مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقل عدداً من الفلسطينيين، وفق شهود عيان ومصادر محلية.

وقال بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة في الساعات الأخيرة ما يرفع الإجمالي إلى 8270 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال شهود عيان إن قوات للاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وشرعت في عملية تفتيش عدد من المنازل.

وفجر الثلاثاء اقتحم جيش الاحتلال بلدة حبلة جنوب قلقيلية واعتقل 4 فلسطينيين على الأقلّ.

فيما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة مواطنين من محافظة الخليل، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما نفّذ جيش الاحتلال سلسلة اقتحامات ليلية استهدفت مدينتَي جنين وطولكرم شماليّ الضفة واعتقل 5 مواطنين على الأقلّ من جنين، إلى جانب اقتحام بلدات بمحافظات بيت لحم والخليل ورام الله، ودهم منازل فلسطينية.

حماس تدعو إلى المقاومة

من جهتها، دعت حركة حماس إلى "تصعيد الغضب الشعبي وتفعيل جميع أشكال المقاومة لردع المستوطنين عن جرائمهم بالضفة الغربية".

وأدانت الحركة في بيان "تمادي مليشيات المستوطنين في اعتداءاتهم على القرى والبلدات في الضفة الغربية، التي أسفرت اليوم عن استشهاد شابين وإصابة عدد آخر من المواطنين جراء هجومٍ همجي جديد على خربة الطويل شرق بلدة عقربا جنوب شرقيّ نابلس".

وأضافت أن ذلك الهجوم: "استكمال لمسلسل الإجرام الذي ترعاه حكومة الاحتلال النازية وقادتها المجرمون المحرّضون على دماء شعبنا ومقدراته".

وبالتوازي مع حربه المدمرة على غزة منذ أكثر من 6 أشهر، يصعّد جيش الاحتلال عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 468 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و800، بالإضافة إلى اعتقال 8 آلاف و270، حسب مصادر فلسطينية.

ويشن جيش االحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين ودمارا هائلا وكارثة إنسانية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".