انتظمت مظاهرات حاشدة وفعاليات احتجاجية، الاثنين، في عدة مدن حول العالم، تنديداً بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وللمطالبة بحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

في أستراليا، أعلنت شرطة مدينة ملبورن توقيف 12 شخصاً من منظِّمي مظاهرات داعمة للشعب الفلسطيني في المدينة، بدعوى "إغلاق الطرق والتسبب في تعطيل الأعمال اليومية".

فيما ذكرت منظمة "A15 Action " الأهلية، في بيان، أن الحكومة الأسترالية لم تستجب لدعواتهم في ما يخص مناصرة الشعب الفلسطيني، مطالبين الحكومة بالاستماع إلى مطالب الشعب الأسترالي.

محاصرة "مهندسي الإبادة الجماعية"

أما في لندن، فقد حاصر مئات النشطاء شركة "لندن متريك" المتعاقدة مع شركات تصنيع الأسلحة في بريطانيا خصوصاً "إلبيت" و"بي إيه أو" اللتين تعدان من أبرز الشركات التي ارتبطت بشكل مباشر بعملية تصنيع أسلحة استُخدمت في العدوان على غزة.

وندَّد المتظاهرون بالعمل في المبنى الذي وصفوا العاملين فيه بـ"مهندسي الإبادة الجماعية"، ورفعوا لافتات تطالب بحظر تصدير السلاح.

كما أغلق النشطاء الطرق المؤدية إلى "ديسكفري بارك" المؤدي لقاعدة شركة "إنسترو بريسيشين" في مقاطعة كنت جنوب شرقي لندن، ومنعوا دخول الموظفين بالكامل.

وأدى الاحتجاج إلى إيقاف إنتاج شركة "إلبيت سيستم"، وهي تابعة بشكل مباشر لشركة أسلحة إسرائيلية، ولم تتمكن الشرطة من فض التجمع، حيث ربط النشطاء أيديهم تحت عجل مركبة خاصة مما يعرّض سلامتهم للخطر في حال حاولت الشرطة تفريقهم بالقوة.

ويُستخدم موقع "إنسترو" عادةً في تصنيع معدات تحديد الأهداف والمراقبة والاستطلاع للجيش الإسرائيلي، منذ عام 2008. وحصلت شركة "إنسترو بريسيشين" على أكثر من 50 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بما فيها المستخدمة في العدوان على غزة.

تزامناً مع ذلك، حاصرَ نشطاء بمانشستر، شمال المملكة المتحدة، مقر شركة "بي إن واي ميلون"، وهي شركة الخدمات المالية التي تستثمر أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني في شركة "إلبيت"، وحطموا النوافذ وغطّوها بالطلاء الأحمر وكتبوا على جدرانها رسائل من بينها "أسقط إلبيت" و"قتلة الأطفال" و"فلسطين حرة".

إغلاق جسر سان فرانسيسكو

ومن المملكة إلى الولايات المتحدة، حيث أغلق متظاهرون جسر "غولدن غيت" رمز مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، أمام حركة المرور، للفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية في غزة.

ورفع المتظاهرون على الجسر الشهير لافتة مكتوباً عليها "أوقفوا العالم من أجل غزة".

وجسر "غولدن غيت" أو البوابة الذهبية، هو جسر معلّق يَعبر مضيق غولدن غيت الذي يشكل نقطة التقاء خليج سان فرانسيسكو والمحيط الهادي.

وقالت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا إن المتظاهرين استخدموا مركبات وقيَّدوا أنفسهم بالسلاسل لإغلاق ممرات السفر على الجسر، مضيفةً أنه قُبض على نحو 20 شخصاً.

وهذه ليست المرة الأولى التي يغلق فيها المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين الجسر؛ ففي فبراير/شباط الماضي، أغلق متظاهرون الجسر للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة ووقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.

كما أغلق متظاهرون الطريق السريع 880 في أوكلاند، وقيَّدوا أنفسهم بالسلاسل إلى براميل مملوءة بالإسمنت.

وانتظمت مظاهرة مماثلة في مدينة شيكاغو، إحدى كبرى المدن الأمريكية، وقطع المتظاهرون الطريق المؤدي إلى مطار أوهير الدولي، لتعتقل الشرطة نحو 40 شخصاً منهم.

وقالت شرطة مدينة نيويورك إنها اعتقلت عدداً من المتظاهرين بعد أن عرقلوا حركة المرور على جسر بروكلين.

وفي سياتل أيضاً، قالت سلطات مطار سياتل/تاكوما الدولي، إن الطريق السريع المؤدي إليه مغلَق.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.