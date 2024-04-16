سياسة
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فيدان يزور قطر لبحث الأوضاع في فلسطين والتطورات الإقليمية
يُجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، زيارة رسمية لقطر غداً الأربعاء للقاء رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث الأوضاع في فلسطين والتطورات الإقليمية.
فيدان يزور قطر لبحث الأوضاع في فلسطين والتطورات الإقليمية
لقاء سابق لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره القطري في الدوحة / صورة: AA Archive
16 أبريل 2024

يُجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، زيارة رسمية لقطر غداً الأربعاء، حسب مصادر دبلوماسية تركية.

وسيلتقي فيدان خلال زيارته الدوحة، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وسيناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع في فلسطين، فضلاً عن التطورات الإقليمية.

وسيلتقي وزير الخارجية التركي ضمن إطار الزيارة مسؤولين في حركة حماس.

وأمس الاثنين، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هاتفياً الهجمات الإسرائيلية على غزة والعلاقات الثنائية وتطورات إقليمية ودولية.

وأفاد بيان دائرة الاتصال التركية بأن الزعيمين بحثا أيضاً الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد الرئيس التركي ضرورة "تكثيف العالم الإسلامي لجهوده من أجل وقف الهجمات الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها ضد الإنسانية".

وشدد على ضرورة "لجم إسرائيل" والتصرف بعقلانية من أجل منع اتساع التوتر إقليمياً.

وتبادل الزعيمان، خلال الاتصال، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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