قال أغامان باغيش السفير التركي لدى تشيكيا الثلاثاء، إن حلّ الدولتين هو المخرج الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكّد باغيش في تصريحات على شاشة قناة CNN Prima التشيكية، ضرورة الوقف العاجل الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وحول وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بأنها "دولة إرهاب"، أشار السفير إلى أن تلّ أبيب تحرم الفلسطينيين في قطاع غزة من الغذاء والعلاج.

وأفاد بأن الجنود الإسرائيليين لم يترددوا أيضاً في قصف المدنيين ممن ينتظرون في طابور المساعدات الأممية للحصول على الغذاء.

وتساءل مستنكراً: "إن لم يكن ذلك إرهاباً فما الإرهاب؟!".

وشدّد باغيش على أن الممارسات الإسرائيلية بحقّ الفلسطينيين "أمر غير مقبول"، لافتاً إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل قرابة 34 ألف "إنسان بريء" في قطاع غزة.

وأكّد السفير التركي أهمية حلّ الدولتين مَخرجاً وحيداً للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واتهم باغيش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفض حل الدولتين، مما يعمّق الأزمة والصراع أكثر وأكثر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلّفَت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بينات فلسطينية وأممية.