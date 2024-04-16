وصفت صحيفة بليك السويسرية السيارة التركية الكهربائية "توغ Togg" بـ"تسلا التركية"، مشيدةً بخصائصها ونظام تشغيلها.

وفي تقرير أصدرته الصحيفة الوحيدة الصادرة على المستوى الوطني في سويسرا، قالت إن سيارة توغ طراز T10X باتت علامة تركية فارقة.

وأضاف التقرير: "السيارة الكهربائية مثيرة للإعجاب بنظامها البيئي الرقمي، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء قوائم تشغيل راديو، وأداء القيادة والشحن مثير للإعجاب أيضاً، كما أظهر اختبار القيادة الذي أجريناه".

وأشار التقرير إلى تأسيس شركة "توغ" عام 2018، وخروجها من فترة جائحة كورونا دون أي ضرر. وأكد أن تركيا ضخّت استثمارات كبيرة لتطوير هذه العلامة التجارية.

ولفت إلى أنها تحتوي على شاشة كبيرة في قمرة القيادة، كما طوِّر نظام تشغيل خاص بها، بما في ذلك متجر تطبيقات.

وأكد التقرير أن مدى السيارة توغ يصل إلى 468 كم، موضحاً أنه عندما يتعلق الأمر بإعادة الشحن، يمكن لتوغ بسهولة مواكبة المنافسين مثل "سكودا إنياك" أو "تسلا" وفي بعض الحالات حتى تتجاوزهما.

ومن المرتقب أن تصل سيارات توغ (T10X) إلى ألمانيا نهاية العام الجاري، لكن موعد وصولها إلى سويسرا غير واضح، حسب التقرير السويسري، الذي أشار إلى أنه من المتوقع أن تسير مليون سيارة توغ على الطرق الأوروبية بحلول عام 2032.