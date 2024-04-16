تنطلق اليوم الثلاثاء سفينة المساعدات الإنسانية التركية التاسعة لإغاثة سكان قطاع غزة، من ميناء مرسين الدولي جنوبي تركيا.

وتضمّ السفينة التي سيرسلها الهلال الأحمر التركي، مساعدات إنسانية من 3 آلاف و774 طنّاً من الموادّ الغذائية والطحين، ومستلزمات للأطفال والرضّع، وأكياس نوم.

وتنطلق السفينة من ميناء مرسين الدولي بمراسم رسمية، على أن تصل إلى ميناء العريش المصري بعد رحلة تستغرق قرابة 40 ساعة.

وستُسلَّم المساعدات للهلال الأحمر الفلسطيني بعد نقلها من ميناء العريش إلى معبر رفح في الشاحنات، لتصل بعد ذلك إلى سكان غزة.

وأرسلت تركيا إلى سكان غزة حتى اليوم عبر الهلال الأحمر وإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" 39 ألفاً و607 أطنان من المساعدات الإنسانية، على متن 13 طائرة و8 سفن.