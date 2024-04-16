سياسة
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من ميناء مرسين.. تركيا ترسل سفينة المساعدات الإنسانية التاسعة إلى غزة
تنطلق اليوم الثلاثاء سفينة المساعدات التركية التاسعة إلى غزة من ميناء مرسين الدولي جنوبي البلاد.
من ميناء مرسين.. تركيا ترسل سفينة المساعدات الإنسانية التاسعة إلى غزة
سفينة المساعدات التركية التاسعة المتوجهة إلى غزة من ميناء مرسين / صورة: الهلال الأحمر التركي / Others
16 أبريل 2024

تنطلق اليوم الثلاثاء سفينة المساعدات الإنسانية التركية التاسعة لإغاثة سكان قطاع غزة، من ميناء مرسين الدولي جنوبي تركيا.

وتضمّ السفينة التي سيرسلها الهلال الأحمر التركي، مساعدات إنسانية من 3 آلاف و774 طنّاً من الموادّ الغذائية والطحين، ومستلزمات للأطفال والرضّع، وأكياس نوم.

وتنطلق السفينة من ميناء مرسين الدولي بمراسم رسمية، على أن تصل إلى ميناء العريش المصري بعد رحلة تستغرق قرابة 40 ساعة.

وستُسلَّم المساعدات للهلال الأحمر الفلسطيني بعد نقلها من ميناء العريش إلى معبر رفح في الشاحنات، لتصل بعد ذلك إلى سكان غزة.

وأرسلت تركيا إلى سكان غزة حتى اليوم عبر الهلال الأحمر وإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" 39 ألفاً و607 أطنان من المساعدات الإنسانية، على متن 13 طائرة و8 سفن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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