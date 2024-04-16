اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على متدينين يهود حاولوا منعها، مساء الاثنين، من اعتقال 6 عمال فلسطينيين في حي "مئة شعاريم" بمدينة القدس المحتلة.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان، إن المتدينين وصفوا أفرادها بـ"النازيين" و"القتلة" وطالبوهم بالخروج من المنطقة، وحاولوا منع اعتقال عمال فلسطينيين.

ووفق البيان، فإن أفراد الشرطة كانوا قد وصلوا إلى مبنى مدرسة دينية في الحي بعد تحديد وجود "مقيمين بشكل غير قانوني في إسرائيل".

وتابع البيان: "بدأ عدد من السكان المحليين في خرق النظام وهم يصرخون بالشتائم باتجاه أفراد الشرطة: أيها النازيون، وأيها القتلة اخرجوا من هنا".

وأضافت شرطة الاحتلال: "مع اقترابهم من مبنى المدرسة الدينية، بدأ كثير من مثيري الشغب بإلقاء الكراسي والطاولات والزجاجات التي تحتوي على مادة سائلة على قوات الشرطة".

وتابعت: "في هذه المرحلة استخدم أفراد الشرطة وسائل مختلفة لاستعادة النظام وصد مثيري الشغب، بهدف السماح للقوات الإضافية بتنفيذ نشاط تحديد أماكن مقيمين بشكل غير قانوني في المكان"، وفق تعبيرها.

وأردفت: "في غضون ذلك، استمرت أعمال الشغب العنيفة في المكان، وشملت الرشق بالحجارة والبيض والقضبان الحديدية وغيرها من الأشياء باتجاه أفراد الشرطة الذين اضطروا بالرد باستخدام وسائل صد مثيري الشغب العنيفين".

وأفادت بأنه "بعد الانتهاء من المسح والتفتيش داخل مبنى المدرسة الدينية، عُثر على 6 فلسطينيين مقيمين بشكل غير قانوني، تتراوح أعمارهم بين 17 و32 عاماً، من سكان بيت لحم ومحيطها، وأُلقي القبض عليهم".

ولم تتضح أسباب دفاع المتدينين عن العمال الفلسطينيين، ولكن ثمة قطاعات واسعة تعارض منع العمال من العودة إلى أماكن عملهم في إسرائيل.

ويقطن حي "مئة شعاريم" آلاف من أتباع منظمة "ناطوري كارتا" التي ترفض الاعتراف بالحكومة الإسرائيلية وتعدّها "دولة احتلال".

ومنذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 منع الاحتلال الإسرائيلي العمال الفلسطينيين من العمل، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في العمالة التي تحتاج إليها إسرائيل، وزاد من تأثير الحرب على خطوط الإنتاج والوضع الاقتصادي.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.