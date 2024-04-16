سياسة
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بعد تسجيل مبيعات منخفضة بالربع الأول.. "تسلا" تقرر تسريح 10% من موظفيها
قالت وسائل إعلامية إن شركة "تسلا" تعتزم تسريح 10% من موظفيها لخفض التكاليف ورفع الإنتاجية، بعد تسجيل مبيعات منخفضة في الربع الأول من العام الجاري.
بعد تسجيل مبيعات منخفضة بالربع الأول.. "تسلا" تقرر تسريح 10% من موظفيها
مبنى شركة تسلا في ولاية تكساس / صورة: AFP
16 أبريل 2024

تدرس شركة "تسلا" تسريح 10% من موظفيها في محاولة لخفض التكاليف، بعد تسجيل مبيعات سيئة خلال الربع الأول من العام الجاري 2024.

وقالت وسائل إعلامية الاثنين، إن الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، أرسل إلى الموظفين مذكرة تفصيلية يشرح فيها خطط خفض التكاليف ورفع الإنتاجية.

وجاء في المذكرة أنه بينما تستعد تسلا للمرحلة التالية من النمو، "من المهمّ للغاية النظر في كل جانب من جوانب الشركة لخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية"، حسب صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي إن إن" الأمريكيتين.

وأُبلِغَ عن أخبار تسريح العمال لأول مرة من خلال موقع السيارات الكهربائية "إليكتريك".

كما كتب لاحقاً نائب الرئيس الأول لمجموعة نقل الحركة وهندسة الطاقة أندرو بالينو، على حسابه في منصة إكس الاثنين، أنه اتخذ قرار مغادرة الشركة بعد 18 سنة قضاها فيها.

بدوره كتب المدير العالمي الأول للسياسة العامة وتطوير الأعمال روهان باتيل، أنه سيغادر تسلا بعد 8 سنوات من العمل فيها.

ومن المتوقع أن تؤثّر عمليات التسريح في نحو 14 ألفاً من أصل 140 ألفاً و473 عاملاً، وظّفتهم الشركة في نهاية العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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