سياسة
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بينها غزة والتوتر الإيراني-الإسرائيلي.. أنقرة وواشنطن تبحثان ملفات إقليمية
التقى عاكف تشاغطاي قيليتش، كبير مستشاري الرئيس التركي، وفداً أمريكياً رفيع بالعاصمة أنقرة، وبحثا العلاقات التركية -الأمريكية، والهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وتطورات الحرب الروسية-الأوكرانية، والتوتر بين إيران وإسرائيل.
بينها غزة والتوتر الإيراني-الإسرائيلي.. أنقرة وواشنطن تبحثان ملفات إقليمية
مستشار أردوغان يبحث مع وفد أمريكي هجمات إسرائيل على الفلسطينيين وحرب أوكرانيا / صورة: AA
16 أبريل 2024

استقبل عاكف تشاغطاي قيليتش، كبير مستشاري الرئيس التركي، الثلاثاء، وفداً أمريكياً برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية جون باس، في مقر المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وبحث الجانبان العلاقات التركية-الأمريكية، والهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وآخر تطورات الحرب الروسية-الأوكرانية.

كما ناقشت المباحثات المستجدات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، والملف الأذربيجاني-الأرميني.

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة بأول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري، فيما صرحت تل أبيب بعزمها الرد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على غزة، خلَّفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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