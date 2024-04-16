استقبل عاكف تشاغطاي قيليتش، كبير مستشاري الرئيس التركي، الثلاثاء، وفداً أمريكياً برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية جون باس، في مقر المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وبحث الجانبان العلاقات التركية-الأمريكية، والهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وآخر تطورات الحرب الروسية-الأوكرانية.

كما ناقشت المباحثات المستجدات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، والملف الأذربيجاني-الأرميني.

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة بأول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري، فيما صرحت تل أبيب بعزمها الرد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على غزة، خلَّفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".