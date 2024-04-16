قُتل شخص وأصيب آخران بجروح، الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة ببلدة "عين بعال" في قضاء صور جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بـ"سقوط شهيد وإصابة اثنين بجروح نُقلا إلى مستشفيات صور"، عقب غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق "عين بعال" الجنوبية.

وقال شهود عيان إن سيارات الإسعاف نقلت جثة وجريحين كانا قرب السيارة المستهدفة إلى مستشفيات صور، عقب استهدف مسيّرة إسرائيلية سيارة بالمنطقة.​​​​​​​

وفي الصدد، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الهدف المنشود من عملية الاغتيال في هجوم جنوب لبنان اليوم هو قائد ميداني كبير في حزب الله.

بينما تبنّى حزب الله، الاثنين، شنّ هجوم جوي "بمسيّرات انقضاضية" على شمال إسرائيل، بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي انفجار مسيّرتين أطلِقتا من لبنان.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه شنوا "هجوماً جوياً بمسيّرات انقضاضية على دفعتين استهدفتا منظومة الدفاع الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية".

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً، أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي "الخط الأزرق" الفاصل، معظمهم في لبنان.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".