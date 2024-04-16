قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إنه قتل قيادياً في حزب الله، عبر هجوم بطائرة مُسيّرة في قضاء صور جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان عبر منصة إكس "إنه في وقت سابق من هذا اليوم، هاجم الجيش إسماعيل يوسف باز، قائد القطاع الساحلي لحزب الله، وقتله باستخدام طائرة مسيّرة تابعة لسلاح الجو في منطقة عين بعال في لبنان".

وزعم أن إسماعيل كان "مسؤولاً كبيراً ومخضرماً في الجناح العسكري لحزب الله وشغل مناصب عدة"، ورتبته الأخيرة توازي "قائد فرقة".

بدوره قال حزب الله في بيان "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد اسماعيل يوسف باز "أبو جعفر" مواليد عام 1972 من بلدة الشهابية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس" .

وسبق أن أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية الثلاثاء بـ"سقوط شهيد وإصابة اثنين بجروح نُقلا إلى مستشفيات صور"، إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عين بعال.

وأعلن "حزب الله"، عبر بيان في وقت سابق الثلاثاء، أنه استهدف بمسيّرات منظومة الدفاع ‏الصاروخي في بيت هيلل (شمال إسرائيل)، وأصاب منصات "القبة الحديدية" وطاقمها وأوقع أفرادها بين "‏قتيل وجريح".

بينما قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن مسيّرتين انفجرتا في منطقة بيت هيلل بعد تسللهما من لبنان، ما أدى إلى 3 إصابات طفيفة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً، أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي "الخط الأزرق" الفاصل، معظمهم في لبنان.

ويقول الحزب إنه يتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/نيسان الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودماراً هائلاً، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".