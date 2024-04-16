بدأت شركة "بايكار" التركية لصناعة التقنيات والمسيّرات عملية اختبار صاروخ كروز الذكي المصغر "كمنكش2"، المطور محلياً في مقر الشركة بولاية أدرنة.

وقالت الشركة في بيان الثلاثاء، إنها تستمر في اختبارات منتجاتها غير المأهولة عالية التقنية التي طوّرتها، "بنجاح".

وأوضح البيان أن صاروخ كروز الذكي المصغر "يمكنه البقاء في الهواء لمدة ساعة تقريباً، وسيكون قادراً على الطيران بسرعة بفضل محركه النفاث، وفعالاً ضد الأهداف الأكثر خطورة خلف خطوط العدو".

ويبلغ مدى الصاروخ الجديد أكثر من 200 كيلومتر، ويتعرف على هدفه بفضل نظام التوجيه البصري المدعوم بالذكاء الاصطناعي ولديه القدرة على تدميره بدقة كاملة حتى في الظروف الجوية الصعبة.

كما أكدت "بايكار" أن الصاروخ يوفر التفوق في ساحة المعركة من خلال الإطلاق باستخدام نظام الطيار الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحييد الأهداف الاستراتيجية بدقة عالية، ويمكن استخدامه في النهار والليل، وقادر على العمل دون التأثر بالتشويش الإلكتروني بفضل تقنيته المضادة للتشويش.

وجرى الكشف عن النموذج الأول من صاروخ كروز الذكي الصغير الذي جرى تطويره للاستخدام ضد الأهداف الاستراتيجية، لأول مرة في معرض "تكنوفيست 2023" وأكمل أول اختبار إطلاق بنجاح في يونيو/حزيران من العام نفسه بإطلاقه من طائرة بدون طيار.

وتصنع شركة "بايكار" المسيّرة التركية "بيرقدار تي بي 2" التي تعد من أكثر الطائرات بدون طيار تصديراً في العالم.

ولدى الشركة عقود بيع مسيّرتها "بيرقدار تي بي 2" إلى 33 دولة، ووقعت أول صفقة بيع في 2018 إلى دولة قطر.

كما دخلت المسيّرة الخدمة في دول أعضاء بحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وأبدت جدارة في العمل بجميع الظروف الجوية مثل حرارة الصحراء والبرد القارس والثلوج والعواصف في أنحاء العالم.​​​​​​​